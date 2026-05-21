Vašington uveo nove sankcije osobama i kompanijama zbog saradnje sa Hezbolahom

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa stavila je na listu sankcionisanih devet lica i jednu kompaniju zbog saradnje sa terorističkom organizacijom Hezbolah iz Libana.

"Hezbolah predstavlja prijetnju miru i stabilnosti na Bliskom istoku. Ministarstvo finansija će raditi na tome da ove teroriste isključi iz globalnog finansijskog sistema kako bi Liban ponovo dobio priliku da bude miran i prosperitetan", naveo je američki ministar finansija Skot Besent u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da je Ministarstvo uvelo sankcije kompaniji "Jud", navodeći da ona pomaže u pretvaranju zlatnih rezervi Hezbolaha u raspoloživa sredstva kako bi se pomogla obnova organizacije nakon niza napada SAD i Izraela.

Hezbolah već dugo odbacuje američke sankcije, tvrdeći da one doprinose ekonomskoj krizi u Libanu i da najviše pogađaju civilno stanovništvo.

(SRNA)