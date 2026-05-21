Majka uhapšena nakon što je u šumi ostavila dvoje djece: Užas u Portugalu

Portugalska Nacionalna garda (GNR) saopštila je danas da je privela Francuskinju osumnjičenu da je napustila svoje dvoje male djece, koja su pronađena ranije ove nedjelje kako šetaju sama putem u malom gradu na jugu Portugalije.

Nacionalna garda je saopštila je privela ženu (41) i muškarca (55) u gradu Fatina, dodajući da su oboje osumnjičeni da su napustili dvoje djece.

Majka je bila pod istragom suda u Grandoli zbog krivičnih djela izlaganje opasnosti i napuštanja, navela je portugalska Sudska policija (PJ).

Francuske vlasti su uputile zahtjev širom Evrope za pomoć u pronalaženju žene i djece, uzrasta 4 i 5 godina, nakon što je njihov otac prijavio njihov nestanak iz njihovog doma u Kolmaru, Francuskoj, prenosi Rojters.

Nakon što su nestali iz svog doma, postojala je sumnja da su možda otputovali u Španiju ili Portugal, dodaje se u saopštenju.

Kasno u utorak, dvoje djece je pronašao par koji je prolazio automobilom kako panično lutaju u ruralnom području Monte Novo do Sul, na nacionalnom putu 253, u Alkaser do Sal.

Mještatin koji je pronašao, Artur Kintas, rekao je u intervjuu za agenciju SIC da su djeca plakala i da je stariji brat rekao da su odvedeni u šumu, navodno da se igraju.

"Da li bi prevarili djecu, roditelji su im zavezali oči i ostavili ih u šumi da se igraju. Rekli su im da idu i potraže igračku", rekao je on.

Djeca su nosila sa sobom rančeve sa flašom vode, voćem, paketom keska i presvlakom, što je navelo čovjeka da posumnja da su djeca možda napuštena.

