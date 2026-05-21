Opasno je: Veliki dio Balkana u narandžastom

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) Srbije upravo je upozorio da se u petak i subotu na području Srbije očekuju kratkotrajne vremenske nepogode.

Kako ističu iz RHMZ, u petak i subotu biće promjenjivo i nestabilno, mjestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Poslije podne mogu biti lokalno izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada i jak, kratkotrajno i olujni sjeverni i sjeverozapadni vjetar i to sa većom vjerovatnoćom pojave u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji.

Upaljen narandžasti meteoalarm

Narandžasti meteoalarm, koji označava opasno vrijeme, u petak će biti na snazi u Šumadiji, Pomoravlju, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji.

U nedjelju (24.05.) i naredne sedmice (od 25.05.) toplije, od 23 do 30 stepeni Celzijusa i pretežno sunčano, dok će uz promjenjivu oblačnost kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom biti rjeđa pojava, i to uglavnom u brdsko - planinskim predjelima.