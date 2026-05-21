Objavljeni snimci izvlačenja bureta u kojem je tijelo Nešovića

Novinar Mladen Mijatović na svom instagram profilu objavio je snimak otvaranja bureta sa tijelom za koje se sumnja de je ubijeni Aleksandar Nešović.

Kako se vidi na snimku, forenzičari pokušavaju da otvore metalno bure u prisustvu inspektora i tužilaca.

U jednoj od svojih objava Mladen Mijatović je napisao:

"U ataru sela Jarkovac kod Inđije pronađeno zakopano bure sa tijelom ubijenog Aleksandra Nešovića Baje. Tijelo je bilo preliveno betonom. Od prvog dana u potrazi i istrazi angažovani UKP, Žandarmerija, SAJ, Policijska brigada, vatrogasci-spasioci, Vojska Srbije", naveo je Mijatović.

Kako je "Informer" javio, policija u prisustvu tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i policije u Inđiji, pronašla je tijelo za koje se sumnja da je Aleksandar Nešović.

Prema prvim nezvaničnim informacijama tijelo je pronađeno sklupčano u buretu.

Tim povodom se oglasilo i VJT.

"U jednom buretu, koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara, pronađeno je tijelo za koje se vjeruje da bi moglo da pripada oštećenom A.N, za kojim se tragalo. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu tijelo će biti poslato radi obavljanja obdukcije na Institut za sudsku medicinu u Beogradu, kao i radi DNK vještačenja", navelo je Tužilaštvo.

Nešovićeva supruga je navela koju marku veša je on nosio u vrijeme ubistva, a što se poklapa sa onim što je pronađeno na terenu.

Podsjetimo, Aleksandar Nešović je ubijen 12. maja u restoranu na Senjaku i od 13. maja traga se za njegovim tijelom.