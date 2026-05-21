Poznato kada Novak Đoković kreće u pohod na Rolan Garos

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković prvo kolo Rolan Garosa protiv domaćeg igrača Đovanija Mpešija Perikara, a sada je poznato i kada će na teren.

Naime, srpski teniser i četvrti na ATP listi igraće protiv Francuza u nedjelju, prema dostupnim informacijama drugog Gren slema sezone.

Zajedno će sa Novakom igrati istog dana još dva srpska tenisera Miomir Kecmanović (protiv Fabijana Marožana) i Hamad Međedović (u duelu sa Janikom Hanfmanom.

Tako je određeno da će u nedjelju igrati taj dio žrijeba u kojem se nalazi i Novak Đoković.

Podsjetimo, već u trećem kolu, ukoliko uspješno prebrodi prva dva, Đoković bi mogao da se sastane sa Dinom Prižmićem. Hrvatski teniser ga je savladao u Rimu, a njegov protivnik prije duela sa Novakom mogao bi da bude Žoao Fonseka.

Ukoliko Novak Đoković prođe do osmine finala, tamo će ga čekati Norvežanin Kasper Rud. Izbjegao je srpski teniser Janika Sinera, dok bi u polufinalu mogao na putu da mu stoji Aleksander Zverev.

Men's Singles matches scheduled for SUNDAY at #RolandGarros:



Includes Djokovic, Zverev, Fritz, Fonseca and Borges. pic.twitter.com/7aLn03SJrx — José Morgado (@josemorgado) May 21, 2026

(Telegraf)