Đoković izazvao euforiju u Parizu, jedan detalj ipak brine

Srpski teniser Novak Đoković Izazvao je pravu euforiju svojim dolaskom na Rolan Garos.

Srpski teniser je i danas trenirao na "Šatrijeu" , a sparing partner ovoga puta bio mu je Marin Čilić.

Sada je potvrđeno i da Viktor Troicki ima ulogu glavnog trenera, nešto kao i u Parizu prije dvije godine, kad je Novak osvojio olimpijsko zlato.

Tu je i fizioterapeut Miljan Amanović, koji je poslije pauze, opet sa timom.

Upravo je Amanović bio taj koji je "tretirao" Novakovo desno rame, koje očigledno i dalje izaziva nelagodu.

Žrijeb za Rolan Garos je u četvrtak, dok turnir startuje u nedelju.