Đoković izazvao euforiju u Parizu, jedan detalj ipak brine

Srpski teniser Novak Đoković Izazvao je pravu euforiju svojim dolaskom na Rolan Garos.
Srpski teniser je i danas trenirao na "Šatrijeu" , a sparing partner ovoga puta bio mu je Marin Čilić.
Sada je potvrđeno i da Viktor Troicki ima ulogu glavnog trenera, nešto kao i u Parizu prije dvije godine, kad je Novak osvojio olimpijsko zlato.
Tu je i fizioterapeut Miljan Amanović, koji je poslije pauze, opet sa timom.
Novak Djokovic ™️#RolandGarros pic.twitter.com/T2BPIdhjO7— Roland-Garros (@rolandgarros) May 20, 2026
Upravo je Amanović bio taj koji je "tretirao" Novakovo desno rame, koje očigledno i dalje izaziva nelagodu.
Žrijeb za Rolan Garos je u četvrtak, dok turnir startuje u nedelju.
