Arina progovorila o bivšem dečku koji je pao sa 23. sprata: Svađala sam se sa policijom, budim se u suzama

Arina Sabalenka je u intervjuu za magazin "Vogue" prvi put pričala o tragičnoj smrti bivšeg dečka Konstantina Kolcova i gubitku oca.

U martu 2024. godine pred masters u Majamiju nekadašnji hokejaš Konstantin Kolcov pao je sa 23. sprata hotela. Nagađalo se da li su tada bili u vezi ili ne, čak se spekulisalo da se Konstantin ubio zbog teniserke jer ga je ostavila.

Sabalenka se prisjetila i otkrila šta se desilo kada su joj saopštili tragičnu vijest. Arina nije mogla da vjeruje.

- Svađala sam se sa policajcem, nisam mogla da prihvatim to što mi govore - rekla je Sabalenka koja je u momentu kada su joj saopštili strašnu vest trenirala nedaleko od hotela.

- U tim situacijama nema tačnog ili pogrešnog odgovora. Za mene je povratak na teren i rad bio jedina opcija.

Arina je 2019. godine iznenada izgubila oca Sergeja. On je preminuo od meningitisa u 43. godini, a teniserka je otkrila bolnu istinu, pomoć u Minsku je stigla prekasno.

- Hitna pomoć je došla tek trećeg dana. Tada je već bilo kasno da ga spasu. Kažu da vrijeme pomaže, ali meni je sada na neki način još teže. Znam koliko bi on bio srećan zbog mog uspjeha.

Arina kaže da su joj noći najteže jer nije preboljela gubitak oca.

- Budim se u suzama. Moj sadašnji dečko me često zatekne kako plačem u krevetu jer na društvenim mrežama vidim neki video o očevima ili starim dobrim vremenima. Najviše me pogode snimci gdje porodice slave uspjehe svojih sinova ili ćerki u sportu. Zamišljam kako bi moj otac reagovao i plačem nekontrolisano, kao da sam ga tek izgubila - iskrena je bila Beloruskinja.

- Ponekad se osjećam kao da sam već proživjela sve u životu - zaključila je Sabalenka.

