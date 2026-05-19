Bizaran incident: Teniser usred meča skinuo šorts

19.05.2026 10:10

Француски тенисер
Francuski teniser Korentin Mute ponovo se našao u centru pažnje zbog nesvakidašnjeg ponašanja na terenu, nakon što je tokom meča prvog kola ATP turnira u Hamburgu protiv Španca Alehandra Davidoviča Fokine na kratko svukao šorts i ostao u donjem vešu.

se odlučio na drugačiji vid protesta. On je pred punim stadionom na nekoliko sekundi svukao sportsku opremu, sugerišući gestom da je „ostao ogoljen“ pred rivalom.

Iako je sudija opomenuo tenisera, meč je ubrzo nastavljen. Ipak, ovaj nesvakidašnji potez nije donio preokret u igri francuskog igrača. Davidovič Fokina je slavio rezultatom 2:0 u setovima (6:4, 6:4) i plasirao se u narednu rundu takmičenja.

Mutetu je ovo treći uzastopni poraz u prvim kolima ATP turnira, čime je nastavljena njegova loša serija rezultata u ljetnjem dijelu sezone. Turnir u Hamburgu pripada seriji 500 i igra se na šljakastoj podlozi za nagradni fond od blizu dva miliona evra.

