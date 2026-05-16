Htio da ispadne šmeker, pa se izblamirao i završio na stubu srama

Lućano Darderi doživio je težak poraz od Kaspera Ruda u polufinalu Mastersa u Rimu, ali rezultat nije jedino zbog čega je završio u centru pažnje.

Norvežanin je rutinski slavio sa 6:1, 6:1 i plasirao se u finale, dok je italijanski teniser poslije meča naišao na ozbiljne kritike navijača zbog ponašanja prije samog izlaska na teren.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem Darderi prolazi pored dječaka skupljača loptica, sa kojim je trebalo zajedno da izađe na teren, potpuno ga ignorišući.

The moment Casper Ruud entered with the ball kid while the Italian Danderi ignored the kid and was flashing his glasses..



Feel for the kid 💔

pic.twitter.com/rKc2HZrfN3 — SK (@Djoko_UTD) May 15, 2026

Mnogi ljubitelji tenisa odmah su osudili potez Italijana.

"Da li mu je ovo prvi put da izlazi na teren sa skupljačem loptica? Sumnjam. Djelovalo je namjerno", napisao je jedan navijač.

"Možda ne vidi zbog naočara ili je stvarno namjerno? Čak je zakačio dijete rukom", dodao je drugi.

Bilo je i mnogo oštrijih komentara.

"Kasper Rud je vjerovatno najfiniji momak na ATP turu, a Darderi se ponaša kao potpuni bezobraznik", glasio je jedan od komentara koji je privukao veliku pažnju.

Iako je Darderi u Rimu napravio veliki rezultat i značajno napredovao na ATP listi, utisak dijela javnosti pokvarilo je upravo njegovo ponašanje van samog tenisa, piše b92.