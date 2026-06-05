Otišao doktoru zbog povrede stopala pa dobio strašnu dijagnozu

Dvadesetosmogodišnji Niven Hopkins iz britanskog Prestona mislio je da je zadobio bezazlenu povredu stopala.

Međutim, nekoliko dana kasnije saznao je vijest koja mu je potpuno promijenila život – bubrezi su mu otkazivali.

Sve je počelo 2024. godine kada je tada 26-godišnji Niven osjetio iznenadan bol u stopalu. U prvi mah pomislio je da je slomio prst, a narednog jutra stanje se dodatno pogoršalo, pa je potražio ljekarsku pomoć.

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Ljekari su ga poslali na krvne pretrage, dok je on nastavio sa svakodnevnim aktivnostima, uvjeren da nije riječ o nečemu ozbiljnom. Čak je otišao i na planirani izlet u Lake Distrikt.

Međutim, ubrzo ga je probudio telefonski poziv iz bolnice.

"Pozvali su me u četiri ujutro i rekli da odmah dođem. Krvni nalazi pokazali su zatajenje bubrega“, ispričao je Hopkins za "Njuzvik".

Nije osjećao da je bolestan

Najveći šok za njega bio je to što se nije osjećao bolesno.

Osim problema sa stopalom, bio je fizički aktivan, redovno je trenirao i radio kao inženjer na zahtjevnom poslu.

"Nisam se osjećao loše. Osim stopala, bio sam sasvim dobro“, rekao je.

Uslijedile su brojne pretrage i biopsija, a na kraju je otkriveno da boluje od rijetkog nasljednog oboljenja. Dodatna genetska testiranja pokazala su da je bolest povezana s porodičnom istorijom, jer je njegova majka ranije već prošla kroz dvije transplantacije bubrega.

Godinama zanemarivao simptome

Tek nakon dijagnoze shvatio je da je njegovo tijelo mjesecima, pa i godinama, slalo upozorenja.

Jedan od prvih simptoma bio je stalan umor.

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"Uvijek sam bio iscrpljen, ali sam mislio da je to normalno zbog posla, treninga i užurbanog života“, rekao je.

Primijetio je i pjenastu mokraću, što može ukazivati na prisustvo proteina u urinu i probleme s funkcijom bubrega, ali tome nije pridavao značaj.

Povremeno je imao bolove u leđima koje je pripisivao treninzima i dizanju tegova, a pojavljivale su se i poteškoće s koncentracijom, takozvana moždana magla.

"Svaki od tih simptoma pojedinačno djelovao je bezazleno. Tek kasnije sam shvatio da su zajedno pričali sasvim drugu priču“, rekao je Hopkins.

Danas, dvije godine nakon dijagnoze, njegovo stanje je dodatno napredovalo.

Ljekari su mu dijagnostikovali peti, završni stadijum bubrežne insuficijencije, a funkcija bubrega pala mu je na svega devet odsto.

Zbog toga svake noći provodi oko devet sati priključen na aparat za dijalizu.

Trenutno čeka transplantaciju bubrega, a nada se da bi donor mogao biti njegov otac.

(Nezavisne)