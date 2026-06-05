Istraživanje pokazalo da sladoled izaziva istu zavisnost kao i droga

Neki ljudi imaju običaj da kažu da je hrana za njih poput droge, a nedavno istraživanje grupe američkih istraživača pokazalo je da konzumiranje sladoleda može da dovede do jake zavisnosti, slične onoj koju doživljavaju narkomani.

Do ovog zaključka naučnici su došli na osnovu snimaka magnetnom rezonancom mozga 151 tinejdžera dok su posmatrali fotografije ledene poslastica i jeli je.

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Studija, čiji su rezultati objavljeni u časopisu “American Journal of Clinical Nutrition”, pokazala je da ljudski mozak registruje sladoled kao “nagradu”.

Istraživači navode da osobe koje konzumiraju velike količine sladoleda vremenom razvijaju toleranciju na njega, te stalno povećavaju “dozu” kako bi doživjele poznati osjećaj zadovoljstva.

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Za autore studije, Kajla Burgera i Erika Stajsa sa Instituta za istraživanje u Oregonu, pretjerano konzumiranje sladoleda može da izazove apstinencijalnu krizu i zavisnost slične onima koje stvaraju droge, prenosi Glas Srpske.