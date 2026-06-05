Fond objavio važne vijesti za dijalizne pacijente u Srpskoj

Početkom naredne sedmice pacijentima na dijalizi biće obezbijeđeni neophodni lijekovi, čime će biti osiguran nesmetan nastavak terapije i otklonjen rizik od prekida u njenoj dostupnosti.

Istaknuto je ovo danas na sastanku rukovodstva Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i predstavnika Udruženja dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Srpske.

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Da bi bio obezbijeđen kontinuitet liječenja, iz Fonda su naglasili da će za potrebe pacijenata na dijalizi staviti na raspolaganje dio lijekova koje je Fond već ugovorio za snabdijevanje bolnica i domova zdravlja, do okončanja postupka javne nabavke i zaključenja novih ugovora u vezi sa nabavkom neophodnih lijekova.

Sastanak direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Dejana Kusturića sa predstavnicima Udruženja dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika održan je povodom problema sa dostupnošću pojedinih lijekova za pacijente na dijalizi i aktivnosti koje je Fond pokrenuo nakon što je u drugoj polovini maja zaprimio zahtjev za njihovu centralizovanu nabavku.

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Razgovarano je o mjerama koje su neophodne da bi se obezbijedio kontinuitet terapije za pacijente na dijalizi, s obzirom da pacijentima u pojedinim dijaliznim centrima nisu bile dostupne potrebne količine pojedinih lijekova koji se koriste u dijaliznom tretmanu.

Iz Fonda je saopšteno da su naknadno uključeni u proces rješavanja pitanja centralizovane nabavke lijekova za pacijente na dijalizi, i to nakon što su od Zavoda za dijalizu dobili tehničku specifikaciju u vezi sa lijekovima koje je potrebno nabaviti.

Fond je odmah preduzeo sve aktivnosti da bi se obezbijedila kontinuirana terapija i izbjegao bilo kakav prekid u dostupnosti lijekova za pacijente.

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S obzirom na to da Zakon o javnim nabavkama BiH za ovu vrstu postupka propisuje rokove od najmanje 45 dana, Fond se nije zadržao isključivo na sprovođenju zakonske procedure, već je paralelno radio na pronalaženju rješenja koja će omogućiti da pacijenti ni u jednom trenutku ne ostanu bez neophodne terapije do okončanja postupka javne nabavke, dodaje se u saopštenju.

Iz Fonda podsjećaju da je riječ o nabavci značajne finansijske vrijednosti koja se finansira sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja, zbog čega je Fond obavezan da postupak provede u potpunosti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, uz poštovanje principa zakonitosti, transparentnosti i jednakog tretmana svih potencijalnih ponuđača, prenosi "Srna".

Predstavnici Udruženja pozdravili su aktivnosti Fonda i iskazali očekivanje da će postupak javne nabavke biti okončan u zakonom predviđenim rokovima.

Oni su ukazali i na ostale probleme sa kojima se suočavaju nakon promjena u organizaciji rada dijaliznih centara.