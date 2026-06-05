Rumunske vlasti evakuisale dio obale zbog dronova

Ograničenja na rumunskoj obali su ukinuta pošto nisu otkriveni drugi rizici nakon što je pomorski dron eksplodirao u crnomorskoj luci Konstanci, izjavio je zamjenik rumunskog ministra unutrašnjih poslova Raed Arafat.

Dijelovi Konstance i nekoliko plaža na Crnom moru i u delti Dunava evakuisani su ranije tokom dana pošto su rumunske vlasti pretraživale područje u potrazi za još dronova, javili su lokalni mediji.

Ukrajinska mornarica objavila je da je izgubila kontrolu nad dronom usljed elektronskih mjera ruske vojske i da je dron odlutao prema rumunskoj obali.

U objavi na „Fejsbuku“ dodaje se da je Ukrajina stupila u kontakt sa rumunskom stranom da bi je upozorila i spriječila žrtve.

Jedan dron eksplodirao je u Konstanci, drugi u ukrajinskim vodama, a za tri se još traga, prenijeli su rumunski mediji.