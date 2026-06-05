Rumunske vlasti evakuisale dio obale zbog dronova

Autor:ATV
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Ograničenja na rumunskoj obali su ukinuta pošto nisu otkriveni drugi rizici nakon što je pomorski dron eksplodirao u crnomorskoj luci Konstanci, izjavio je zamjenik rumunskog ministra unutrašnjih poslova Raed Arafat.
Dijelovi Konstance i nekoliko plaža na Crnom moru i u delti Dunava evakuisani su ranije tokom dana pošto su rumunske vlasti pretraživale područje u potrazi za još dronova, javili su lokalni mediji.
Ukrajinska mornarica objavila je da je izgubila kontrolu nad dronom usljed elektronskih mjera ruske vojske i da je dron odlutao prema rumunskoj obali.
U objavi na „Fejsbuku“ dodaje se da je Ukrajina stupila u kontakt sa rumunskom stranom da bi je upozorila i spriječila žrtve.
Jedan dron eksplodirao je u Konstanci, drugi u ukrajinskim vodama, a za tri se još traga, prenijeli su rumunski mediji.
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