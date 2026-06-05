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Prvi put u istoriji Vatikana žena na čelu institucije

Autor:

ATV
05.06.2026 10:01

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Први пут у историји Ватикана жена на челу институције
Foto: Instagram / vaticannewsit

Papa Lav XIV imenovao je Mariju Monserat Alvarado za novu prefektkinju Dikasterijuma za komunikacije, čime je nastavljen proces većeg uključivanja žena u najviše strukture Katoličke crkve.

Ona će na dužnost stupiti 1. novembra i naslijediće Paola Rufinija, koji je od 2018. godine predvodio komunikacioni sektor Vatikana.

Imenovanje predstavlja istorijski presedan za Svetu Stolicu. Po prvi put u njenoj viševjekovnoj istoriji jedna žena vodiće cjelokupan medijski i komunikacioni sistem Vatikana. Alvarado će ujedno biti i prva laikinja na ovoj funkciji, što potvrđuje trend većeg uključivanja žena i laika u najviše strukture upravljanja Katoličke crkve, prenosi RTS.

Rođena je prije 47 godina u Meksiko Sitiju, a američko državljanstvo stekla je 2008. godine. Studirala je na Univerzitetu Florida International i Univerzitetu Džordž Vašington. Tokom profesionalne karijere izgradila je ugled u oblasti zaštite vjerskih sloboda i ljudskih prava.

Više od decenije radila je u organizaciji "Becket Fund for Religious Liberty“, sa sjedištem u Vašingtonu, koja pruža pravnu zaštitu verskim zajednicama i pojedincima. Tokom tog perioda učestvovala je u brojnim slučajevima pred Vrhovnim sudom Sjedinjenih Američkih Država, zastupajući ne samo katoličke institucije, već i pripadnike drugih vjeroispovijesti, uključujući jevrejske zajednice i muslimanske zatvorenike kojima je bila uskraćena vjerska pomoć.

Od 2023. godine nalazi se na čelu EWTN News-a, najveće katoličke medijske mreže na engleskom jeziku. Riječ je o medijskoj grupaciji konzervativne orijentacije koja emituje program u više zemalja svijeta putem televizije, radija, štampanih i digitalnih platformi.

Upravo taj dio njene biografije privukao je posebnu pažnju vatikanskih analitičara. Dok se njeno imenovanje tumači kao nastavak reformi koje su započete tokom pontifikata pape Franje, činjenica da dolazi iz medijskog okruženja koje zastupa tradicionalniji pristup crkvenim pitanjima otvara pitanja o budućem pravcu razvoja vatikanskih medija.

Dikasterijum za komunikacije objedinjuje sve glavne medijske institucije Svete Stolice. Pod njegovom nadležnošću nalaze se list L'Osservatore Romano, Radio Vatikan, portal Vatican News, Vatikanski televizijski centar, kao i Pres služba Svete Stolice.

Alvarado, koja tečno govori španski, engleski i italijanski jezik, odrasla je između Meksika, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Poznata je i po interesovanju za džez muziku, kojom se bavi u slobodno vrijeme.

Njen dolazak na čelo vatikanske komunikacije predstavlja ne samo važan korak u većem uključivanju žena u rukovodeće strukture crkve, već i signal mogućih promjena u načinu na koji će Vatikan komunicirati sa vjernicima i međunarodnom javnošću u godinama koje dolaze.

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Tagovi :

Marija Monserat Alvarado

Vatikan

papa Lav

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