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SAD uvele sankcije predsjedniku Kube

Autor:

ATV
05.06.2026 07:55

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САД увеле санкције предсједнику Кубе
Foto: Tanjug / AP / Ramon Espinosa

Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije protiv kubanskog predsjednika Migela Dijaz-Kanela, kao i protiv nekoliko povezanih osoba i entiteta, objavljeno je na sajtu Ministarstva finansija SAD.

Pored predsjednika Kube, sankcije se odnose na još četiri osobe i pet organizacija, uključujući Ministarstvo Revolucionarnih oružanih snaga Kube.

Dijaz-Kanel (60) je predsjednik Kube od 2018. godine, kada je naslijedio Raula Kastra, brata nekadašnjeg lidera Fidela Kastra.

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Ove sankcije predstavljaju najnoviju mjeru Vašingtona da pojača pritisak na komunističke lidere ostrva.

Ranije je predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da SAD žele da Kuba bude "dobro vođena zemlja".

Prošlog mjeseca SAD su uvele sankcije za 11 kubanskih zvaničnika, uključujući ministra komunikacija, više vojnih lidera i glavni obavještajni organ Kube.

Takođe, Raul Kastro je optužen za ubistvo u vezi sa incidentom iz 1996. godine, kada su kubanski avioni oborili letjelice grupe kubanskih iseljenika, a u incidentu su poginule četiri osobe, prenosi Sputnjik.

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Tagovi :

Migel Dijaz-Kanel

Kuba

Američke sankcije

Donald Tramp

Amerika

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