Hoće li se Putin kandidovati 2030. godine: Evo šta je poručio

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je prerano govoriti o njegovim izgledima za učešće na sljedećim izborima, iako Ustav to dozvoljava.

"Zaista, Ustav dozvoljava kandidovanje 2030. godine, ali mislim da je prerano govoriti o tome, veoma rano, iskreno. Čak ni ne razmišljam o tome trenutno", rekao je Putin na sastanku sa rukovodiocima međunarodnih novinskih agencija na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, odgovarajući na pitanje o toj temi, prenosi Vedomosti.

On je dodao da se zemlja suočava sa "velikim, velikim i hitnim" izazovima kojima se mora pristupiti imajući u vidu budućnost Rusije.

U martu 2024. godine, Putin je ponovo izabran na novi šestogodišnji mandat, koji ističe 2030. godine. Sljedeći izbori su zakazani za 2030. godinu, a ako Putin učestvuje na njima i pobijedi, mogao bi da ostane na vlasti do 2036. godine.

Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu održava se od 3. do 6. juna.