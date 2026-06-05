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Hoće li se Putin kandidovati 2030. godine: Evo šta je poručio

Autor:

ATV
05.06.2026 07:13

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руски предсједник Владимир Путин
Foto: Tanjug/Sergei Bobylev/Sputnik/Kremlin/PoolPhoto/AP

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je prerano govoriti o njegovim izgledima za učešće na sljedećim izborima, iako Ustav to dozvoljava.

"Zaista, Ustav dozvoljava kandidovanje 2030. godine, ali mislim da je prerano govoriti o tome, veoma rano, iskreno. Čak ni ne razmišljam o tome trenutno", rekao je Putin na sastanku sa rukovodiocima međunarodnih novinskih agencija na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, odgovarajući na pitanje o toj temi, prenosi Vedomosti.

On je dodao da se zemlja suočava sa "velikim, velikim i hitnim" izazovima kojima se mora pristupiti imajući u vidu budućnost Rusije.

U martu 2024. godine, Putin je ponovo izabran na novi šestogodišnji mandat, koji ističe 2030. godine. Sljedeći izbori su zakazani za 2030. godinu, a ako Putin učestvuje na njima i pobijedi, mogao bi da ostane na vlasti do 2036. godine.

Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu održava se od 3. do 6. juna.

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Tagovi :

Vladimir Putin

Rusija

Kandidatura

Ekonomski forum Rusija

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