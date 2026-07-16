Da li je korozija na disku kočnice razlog za brigu?

Šta ako ostavite parkiran automobil i nakon nekog vremena primijetite tanak sloj korozije na kočionim diskovima?

U većini slučajeva to nije razlog za zabrinutost, saopštili su iz njemačke stručne organizacije KUS.

Najvjerovatnije je riječ o rđi koja se zadržala samo na površini, što se najčešće dešava kada je napolju vlažan vazduh. Takva površinska korozija uglavnom nije opasna.

Ovaj problem obično se riješi sam od sebe, odnosno tokom naredne vožnje. Nakon nekoliko kočenja korozija bi trebalo da nestane.

Ukoliko se to ne desi, bilo bi dobro da posjetite automehaničara kako bi provjerio da li je korozija napredovala, prenosi B92.

Ako automobil ostavljate duže vrijeme na vlažnom mjestu, preporučuje se da kočione diskove zaštitite posebnim sprejom za kočione diskove, koji može pomoći u sprečavanju korozije.