Logo

Da li je korozija na disku kočnice razlog za brigu?

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 08:00

Komentari:

0
Аутомобилска гума, ауто-гума или гума је у најужем смислу округла компонента која се монтира на фелну и преноси снагу на пут и омогућава кретање
Foto: pexels/Mike Bird

Šta ako ostavite parkiran automobil i nakon nekog vremena primijetite tanak sloj korozije na kočionim diskovima?

U većini slučajeva to nije razlog za zabrinutost, saopštili su iz njemačke stručne organizacije KUS.

Najvjerovatnije je riječ o rđi koja se zadržala samo na površini, što se najčešće dešava kada je napolju vlažan vazduh. Takva površinska korozija uglavnom nije opasna.

Ovaj problem obično se riješi sam od sebe, odnosno tokom naredne vožnje. Nakon nekoliko kočenja korozija bi trebalo da nestane.

Ukoliko se to ne desi, bilo bi dobro da posjetite automehaničara kako bi provjerio da li je korozija napredovala, prenosi B92.

Ako automobil ostavljate duže vrijeme na vlažnom mjestu, preporučuje se da kočione diskove zaštitite posebnim sprejom za kočione diskove, koji može pomoći u sprečavanju korozije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Automobil

kočnice

korozija

Komentari (0)

Pročitajte više

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Skandal potresa Hrvatsku: Policajci u službenom automobilu imali odnose sa jednom ženom

16 h

0
Аутомобил

Region

Ako krećete automobilom u Crnu Goru ovo morate znati: Jedna greška vas može koštati 2.000 evra

17 h

0
Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Auto-moto

Ovo mjesto u automobilu je leglo bakterija

1 d

0
Коридор 5Ц

BiH

Evropski istražioci upali u Autoceste FBiH zbog Koridora 5C

1 d

1

Više iz rubrike

Фолксваген Голф

Auto-moto

Folksvagen ukinuo dizel Golf poslije 50 godina

21 h

0
Акумулатор ауто мотор

Auto-moto

Kako da provjerite da li akumulator slabi: Jednostavan test bez odlaska kod majstora

1 d

0
Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Auto-moto

Ovo mjesto u automobilu je leglo bakterija

1 d

0
Аутомобил

Auto-moto

Kina oborila rekord: Izvezeno milion automobila u junu

1 d

0

  • Najnovije

11

52

Zastrašujući prizor kod obale Crne Gore: Snimljena ogromna ajkula!

11

50

Ukrajina dobila novog premijera! Korecki na čelu Vlade

11

38

Poznato stanje motocikliste iz Laktaša koji je povrijeđen u udesu u Aleksandrovcu

11

32

Detalji užasa u BiH: Osumnjičen da je majku i brata ubio lopatom

11

20

Koliko penzionera starijih od 100 godina u Srpskoj i dalje prima penziju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima