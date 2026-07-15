Folksvagen ukinuo dizel Golf poslije 50 godina

Folksvagen Golf i dizel motor decenijama su predstavljali gotovo nerazdvojivu kombinaciju. Od štedljivih agregata prve generacije, preko čuvenih SDI i TDI verzija, pa sve do savremenog Golfa 8, dizelaš je bio jedan od najprepoznatljivijih članova ove automobilske porodice.

Ipak, poslije punih 50 godina, na jednom od najvećih evropskih tržišta toj tradiciji je došao kraj. Folksvagen je zbog sve slabijeg interesovanja kupaca potpuno povukao dizel verzije Golfa iz prodaje u Velikoj Britaniji.

Dizel Golf više ne može da se naruči

Britanski kupci više ne mogu da konfigurišu i poruče novi Golf sa TDI motorom. Folksvagen je dizel verzije uklonio iz ponude, dok će zainteresovanima još neko vrijeme biti dostupni primjerci koji se eventualno nalaze na zalihama prodavaca.

Iz britanskog predstavništva kompanije poručili su da neprestano prate interesovanje kupaca i da je odluka donesena kako bi se ponuda Golfa usmjerila na benzinske i hibridne pogonske sisteme.

„Folksvagen Velika Britanija neprestano procjenjuje potražnju kupaca i u ovom slučaju odlučio je da se usmjeri na veću ponudu benzinskih i budućih hibridnih pogona za popularni Golf“, saopštila je kompanija za britanski Autokar.

Dizel tradicija počela je još 1976. godine

Prvi Golf sa dizel motorom predstavljen je 1976. godine, samo dvije godine nakon početka proizvodnje ovog modela.

Ispod njegove haube nalazio se atmosferski motor zapremine 1,5 litara koji je razvijao skromnih 50 konjskih snaga. Iako nije mogao da se pohvali naročitim performansama, privukao je kupce malom potrošnjom goriva, što je u to vrijeme predstavljalo veliku prednost.

GTD je dostizao brzinu do 160 kilometara na čas, a dizajnerskim detaljima podsjećao je na sportski GTI. Time je Folksvagen pokazao da dizel automobil ne mora da bude samo štedljiv, već može da ponudi i znatno bolje performanse.

Tokom narednih generacija uslijedili su SDI i TDI motori, koji su Golfu donijeli veliku popularnost među vozačima koji prelaze veliki broj kilometara.

Folksvagen sprema novu hibridnu verziju Golfa

Nakon povlačenja dizela, ponudu Golfa u Velikoj Britaniji činiće benzinske TSI verzije, blagi hibridi i priključni eHybrid modeli.

Folksvagen priprema i Golf sa klasičnim hibridnim pogonom koji neće morati da se priključuje na punjač. Prema najavama, njegova prodaja na britanskom tržištu trebalo bi da počne tokom zime.

Dizel Golf nije ukinut u ostatku Evrope

Odluka britanskog predstavništva ne znači da Folksvagen potpuno obustavlja proizvodnju Golfa sa TDI motorom.

Dizel verzije i dalje ostaju u ponudi na drugim evropskim tržištima, naročito u zemljama u kojima kupci prelaze velike godišnje kilometraže i gdje za takvim motorima još postoji dovoljno interesovanja.

(Kurir)