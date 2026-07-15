Kako da provjerite da li akumulator slabi: Jednostavan test bez odlaska kod majstora

Problemi sa akumulatorom najčešće se pojave onda kada ih vozač najmanje očekuje – pred odlazak na posao, putovanje ili tokom hladnog jutra, kada automobil iznenada odbije da upali.

Uzrok ponekad može da bude svjetlo koje je ostalo uključeno, ali i akumulator koji je poslije nekoliko godina upotrebe počeo da gubi kapacitet.

Na njegovo stanje često ukazuju sitni znaci koje vozači zanemaruju: motor se sporije pokreće, pri okretanju ključa čuje se kratko „kliktanje“, unutrašnje osvjetljenje treperi, a farovi djeluju slabije nego ranije.

Iako se pouzdana provjera obavlja odgovarajućim uređajem, vozač može i sam da stekne okvirnu predstavu o tome da li akumulator slabi.

Jednostavan test akumulatora pomoću farova

Automobil uveče parkirajte ispred zida ili zatvorenih garažnih vrata. Ugasite motor, a zatim uključite kratka svjetla i nekoliko trenutaka posmatrajte njihov snop.

Ukoliko svjetlost brzo počne da slabi, to može biti znak da je akumulator nedovoljno napunjen ili da više ne zadržava energiju kao ranije. Slabiji farovi i treperenje osvjetljenja spadaju među česte simptome problema sa akumulatorom.

Ipak, ovaj test nije dovoljan za postavljanje konačnog zaključka. Na jačinu svjetala mogu da utiču i drugi problemi u električnom sistemu, dok kod vozila sa savremenim LED farovima promjena može biti manje primjetna. Zbog toga rezultat treba shvatiti samo kao upozorenje da je vrijeme za preciznije mjerenje.

Kada treba isključiti akumulator kako biste izbjegli pražnjenje?

Najjednostavnije preciznije mjerenje obavlja se multimetrom, dok su motor i svi električni uređaji isključeni. Poželjno je da automobil prije provjere neko vrijeme miruje.

Kod potpuno napunjenog klasičnog akumulatora napon u mirovanju iznosi približno 12,8 volti. Ukoliko vrijednost padne ispod 12,4 volta, akumulator bi trebalo dopuniti i provjeriti, jer dugotrajno stanje niske napunjenosti može da ubrza njegovo propadanje.

Samo mjerenje napona, međutim, ne pokazuje uvijek koliko akumulator još može pouzdano da traje. Za potpuniju procjenu potreban je test pod opterećenjem, koji se može uraditi u servisu ili prodavnici akumulatora.

Jedno zaboravljeno svjetlo može da isprazni akumulator

Unutrašnje svjetlo, svjetla u prtljažniku ili drugi električni uređaji nastavljaju da troše struju kada motor ne radi. Ako ostanu uključeni dovoljno dugo, naročito tokom noći, mogu da isprazne akumulator do mjere da automobil ujutru više ne može da se pokrene.

Koliko brzo će se to dogoditi zavisi od kapaciteta i stanja akumulatora, temperature, broja uključenih potrošača i količine energije koja je u njemu bila prije parkiranja.

Nov i potpuno napunjen akumulator može duže da izdrži takvo opterećenje, dok stariji ili već oslabljen može da otkaže znatno brže. Zbog toga nije moguće precizno reći da će svako zaboravljeno svjetlo isprazniti akumulator za isti broj sati.

Koliko godina prosječno traje akumulator?

Životni vijek automobilskog akumulatora najčešće je između tri i pet godina, ali može da bude kraći ukoliko se vozilo pretežno koristi na kratkim relacijama, dugo stoji ili je izloženo veoma visokim i niskim temperaturama.

Česta kratka putovanja posebno mu ne prijaju, jer alternator tokom nekoliko minuta vožnje često ne uspijeva da vrati svu energiju potrošenu prilikom paljenja motora.

Starost zato nije jedini pokazatelj, ali akumulator koji je prešao četvrtu godinu upotrebe treba češće provjeravati, naročito prije zime ili dužeg putovanja. Bosch kao upozoravajuće znake navodi starost veću od četiri godine, sporo pokretanje motora i slabija svjetla.

Kako najčešće dolazi do pražnjenja akumulatora?

Akumulator može da se isprazni kada vrata ili prtljažnik nisu potpuno zatvoreni, kada unutrašnje svjetlo ostane ručno uključeno ili kada se poslije gašenja motora nastavi korišćenje multimedije, punjača i drugih uređaja.

Problem može da napravi i elektronska oprema koja troši struju dok automobil miruje, uključujući naknadno ugrađene alarmne sisteme, kamere, bežične uređaje i drugu dodatnu opremu.

Mnogi savremeni automobili poslije određenog vremena sami isključuju dio osvjetljenja i električnih potrošača. Ipak, ova zaštita se razlikuje od modela do modela, pa se na nju ne treba potpuno oslanjati.

Šta uraditi ako automobil teško pali?

Ako motor okreće sporije nego obično, farovi slabe ili se čuje samo kliktanje, nemojte odmah kupovati novi akumulator. Najprije provjerite da li su kleme čiste i dobro pričvršćene, zatim izmjerite napon i, ukoliko je potrebno, dopunite akumulator odgovarajućim punjačem.

Ukoliko se problem brzo ponovi, stručna provjera je važna jer uzrok ne mora da bude samo akumulator. Neispravan alternator, loš kontakt ili neželjena potrošnja struje dok vozilo miruje mogu da isprazne i potpuno ispravan akumulator.

Najjednostavnija preventiva ostaje ista: nakon zaključavanja automobila provjerite da li su ugašena sva svjetla, a prije zime testirajte akumulator – posebno ako je star nekoliko godina ili automobil već pokazuje prve znake otežanog paljenja, prenosi Kurir