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Jeziv bilbord u centru Teherana: Predsjednik SAD-a u kovčegu, poruka - "Ubićemo Trampa"

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ATV redakcija
16.07.2026 08:51

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Језив билборд у центру Техерана: Предсједник САД-а у ковчегу, порука - "Убићемо Трампа"
Foto: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Na glavnom trgu u Teheranu postavljen je novi plakat koji je izazvao veliku pažnju javnosti, prvenstveno zbog činjenice da se na njemu nalazi američki predsjednik Donald Tramp.

Naime, na trgu Engelab često se na zidovima zgrada „smjenjuju“ brojne političke poruke iranskog rukovodstva upućene Zapadu. Ovog puta, Iranci su otišli korak dalje te su postavili bilbord na kojem se može vidjeti Donald Tramp čije tijelo viri iz otvorenog crnog kovčega.

Oči i usta figure su zatvoreni, a kosa raščupana. Vidljive su i ruke koje su položene na crvenu kravatu na izbočenom stomaku; na drugom kraju kovčega, stopala su usmjerena ravno prema gore.

Takođe, na zidu su ostavljene poruke poput „Ubićemo Trampa“ na persijskom i engleskom jeziku.

Na grafitu takođe piše „U spomen na djecu Minaba“, što se odnosi na grad na jugu Irana gdje je 28. februara napadnuta osnovna škola.

Američki predsjednik Donald Tramp ranije je govorio o tome kako je ostavio instrukcije svom timu ukoliko Iran ispuni prijetnje te ga ubije.

„Ukupno 1.000 projektila je napunjeno i usmjereno prema Islamskoj Republici Iran, a hiljade drugih će odmah uslijediti, ukoliko iranska vlada postupi po svojoj prijetnji, izrečenoj u mnogim dijelovima svijeta, da će ubiti ili pokušati ubiti aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene“, napisao je Tramp na mreži Trut Soušal, prenosi Kliks.

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Donald Tramp

Iran

Teheran

Mrtvački sanduk

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