Bojić: Srpsko stradanje nema adekvatnu međunarodnu pažnju, zato smo ga predstavili svijetu

Srpsko stradanje nema adekvatnu međunarodnu pažnju i to je bio motiv zbog čega je Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo u Njujorku međunarodnu multimedijalnu kampanju "Upoznajte srpsko stradanje", izjavio je direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denisom Bojićem.

- Čini mi se da je upravo u danima i datumima kad obilježavamo naša stradanja ta činjenica izuzetno dominantna, na primjer obilježavanje stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču i činjenicu da veliki broj međunarodnih predstavnika nije bio tamo - smatra Bojić.

Naša reakcija i refleksija, dodaje on, je potrebna da se naše žrtve vide, da se naše stradanje vidi i da međunarodna javnost u određenom načinu, u ovom slučaju ovako, bude upoznata sa svim onim što je bilo na našim prostorima.

- Ova kampanja ne predstavlja samo stradanje Srba na stradanje teritorije Republike Srpske BiH, nego smo selektovali najvažnije činjenice stogodišnjeg stradanja Srba i na ovakav način ih predstavili američkoj javnosti. Izložba je specifična što se desila u srcu svijeta, jer je Njujork jedan, ako ne i glavni grad svijeta. Specifičan je i način na koji smo željeli da predstavimo naše činjenice i odabir materijala, i čitava konstrukcija multimedijalne izložbe je neuobičajena za ono što mi podrazumijevamo pod pokazivanje i prikazivanjem srpskog stradanja u sklopu čitave ideje i segmenta činjenica koje smo izneli - rekao je Bojić.

Naveo je da je jedan dio kampanje posvećen našoj stradaloj djeci.

- Vidjeli smo u zadnjem periodu da čak i srpska djeca koja su stradala doživljavaju negativne komentare, a kako neko dijete koje je ubijeno sa osam, devet godina na monstruozan način može biti kritikovano. To su ljudskom umu neshvatljive činjenice, ali to se dešava - rekao je Bojić.

Željeli smo da naše nevine anđele, dodaje on, makar na ovakav način predstavimo svjetskoj javnosti.

- To je najmanje što možemo učiniti. Brojne reakcije su bile, kako naše dijaspore koja je osjetila jedan zaista ogroman impuls i jednu ljubav definisanu patriotskom idejom, i prihvatila čitavu akciju sa željom da se ovako nešto nastavi, ali je bilo i negativnih komentara, i oni su prilično upozoravajući. Mi smo prikazivali i pokazivali isključivo činjenice o srpskom stradanju koje su prikupljene kroz rad institucija Republike Srpske i koje jesu istorijski fakt - istakao je Bojić.

Drugi dan kampanje Memorijalnog centra Srpske

Naveo je da negativni komentari i ljudi koji žele da budu maliciozni ne mogu da podnesu da srpsko stradanje bude prikazano i pokazano na bilo koji način.

- To je ono što upozorava, jer vi danas, toliko godina nakon rata, nekom ne želite da dopustite da prikaže svoje stradanje, evo to po automatizmu vrijeđa. Pustite da svaki narod prikaže svoje stradanje, a postoje ljudi i pojedinci, institucije koji će na nivou činjenica i argumenata doživljavati sve ono što je bilo. Ova akcija ili multimedijalna izložba je pokazala puno toga. Pokazala je dobre i loše strane ambijenta u kojem živimo, ali nam je dala podstrek i ohrabrenje da smo na dobrom putu i da jednostavno je ovo jedna neophodnost srpskog naroda u cjelini - rekao je Bojić.

Podsjećamo, Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo je u Njujorku međunarodnu multimedijalnu kampanju "Upoznajte srpsko stradanje", kojom se, kako navode organizatori, prvi put široj američkoj i međunarodnoj javnosti predstavljaju dokumentovane činjenice o stradanju srpskog naroda tokom 20. vijeka.

Kampanja Memorijalnog centra o stradanju srpskog naroda

Pokretna izložba postavljena je na više lokacija u centru Njujorka, uključujući i prostor ispred sjedišta Ujedinjenih nacija, a sadrži arhivsku građu, svjedočanstva i digitalne materijale koji obuhvataju period od Prvog svjetskog rata, preko Drugog svjetskog rata, do sukoba devedesetih godina.

(RTRS)