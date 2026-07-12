Logo

Njujork: Pogledajte pokretnu multimedijalnu izložbu sa dokumentovanim činjenicama o stradanju Srba

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 12:40

Komentari:

0
Њујорк: Погледајте покретну мултимедијалну изложбу са документованим чињеницама о страдању Срба
Foto: Memorijalni centar Republike Srpske

Po prvi put u istoriji u Sjedinjenih Američkih Država, priča o stradanju srpskog naroda predstavlja se kroz veliku međunarodnu multimedijalnu kampanju u samom srcu Njujorka.

Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić ističe da ova kampanja predstavlja najznačajniji međunarodni iskorak Memorijalnog centra Republike Srpske od njegovog osnivanja.

„Svijet poznaje velika imena srpskog naroda i njihov doprinos nauci, kulturi i sportu. Naš cilj je da međunarodnoj javnosti predstavimo i onaj dio naše istorije koji je nedovoljno poznat , stradanje srpskog naroda", poručio je Bojić.

Bojić poručuje da su došli sa dokumentovanim činjenicama, istorijskim izvorima i svjedočanstvima kako bi dali glas srpskim žrtvama, te je izrazio vjerovanje da svaka žrtva, bez obzira na nacionalnost, zaslužuje istinu, dostojanstvo i pamćenje.

Misija Memorijalnog centra Republike Srpske posvećena je tome da kulturu pamćenja izvede iz lokalnih okvira i učini je dijelom svjetskog dijaloga o stradanju civila, ljudskim pravima i očuvanju istorijskog pamćenja, poručio je Bojić.

"Zato pokrećemo svjetsku kampanju „Learn About Serbian Suffering“ sa namjerom da dokumentovane činjenice o stradanju srpskog naroda postanu dostupne međunarodnoj javnosti. Uz podršku institucija Republike Srpske i srpske dijaspore širom svijeta nastavićemo da razvijamo ovu inicijativu i predstavljamo je u drugim svjetskim centrima“, poručio je Bojić.

Kampanja Memorijalnog centra o stradanju srpskog naroda

Bojić se ujedno zahvalio Vladi Republike Srpske, Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, Predstavništvu Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama, predstavnicima srpske dijaspore, kao i gospodinu Aleksandru Saši Jovičiću, koji su pružili značajnu podršku realizaciji ove međunarodne kampanje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Izložba Upoznajte srpsko stradanje

Njujork

Denis Bojić

stradanje Srba

Amerika

Komentari (0)

Pročitajte više

Култура сјећања српских жртава коначно на глобалној сцени

Svijet

Kultura sjećanja srpskih žrtava konačno na globalnoj sceni

17 h

0

Više iz rubrike

Бијела кућа, предсједничка резиденција у Америци

Svijet

"Bijela kuća više neće biti bezbjedna za Trampa"

32 min

0
врста цвијета која цвјета једном у неколико година

Svijet

Nakon nekoliko godina procvjetao "cvijet leš"

1 h

0
Диносаурурс Индонезија

Svijet

„Dinosaurus“ se oteo kontroli: Uletio u publiku

1 h

0
Кофер

Svijet

Snimak obišao internet: Putniku polomili kofer u avionu, radnici na licu mjesta izvadili naknadu

2 h

0

  • Najnovije

13

03

Evo šta znači ako na Petrovdan pada kiša

13

02

Centralna komanda izvela udare na više vojnih baza na jugu Irana

12

51

Ispisana istorija Svjetskog prvenstva, Argentina uradila nešto što niko nije

12

40

Njujork: Pogledajte pokretnu multimedijalnu izložbu sa dokumentovanim činjenicama o stradanju Srba

12

32

"Bijela kuća više neće biti bezbjedna za Trampa"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima