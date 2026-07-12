Njujork: Pogledajte pokretnu multimedijalnu izložbu sa dokumentovanim činjenicama o stradanju Srba

Po prvi put u istoriji u Sjedinjenih Američkih Država, priča o stradanju srpskog naroda predstavlja se kroz veliku međunarodnu multimedijalnu kampanju u samom srcu Njujorka.

Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić ističe da ova kampanja predstavlja najznačajniji međunarodni iskorak Memorijalnog centra Republike Srpske od njegovog osnivanja.

„Svijet poznaje velika imena srpskog naroda i njihov doprinos nauci, kulturi i sportu. Naš cilj je da međunarodnoj javnosti predstavimo i onaj dio naše istorije koji je nedovoljno poznat , stradanje srpskog naroda", poručio je Bojić.

Bojić poručuje da su došli sa dokumentovanim činjenicama, istorijskim izvorima i svjedočanstvima kako bi dali glas srpskim žrtvama, te je izrazio vjerovanje da svaka žrtva, bez obzira na nacionalnost, zaslužuje istinu, dostojanstvo i pamćenje.

Misija Memorijalnog centra Republike Srpske posvećena je tome da kulturu pamćenja izvede iz lokalnih okvira i učini je dijelom svjetskog dijaloga o stradanju civila, ljudskim pravima i očuvanju istorijskog pamćenja, poručio je Bojić.

"Zato pokrećemo svjetsku kampanju „Learn About Serbian Suffering“ sa namjerom da dokumentovane činjenice o stradanju srpskog naroda postanu dostupne međunarodnoj javnosti. Uz podršku institucija Republike Srpske i srpske dijaspore širom svijeta nastavićemo da razvijamo ovu inicijativu i predstavljamo je u drugim svjetskim centrima“, poručio je Bojić.

Kampanja Memorijalnog centra o stradanju srpskog naroda

Bojić se ujedno zahvalio Vladi Republike Srpske, Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, Predstavništvu Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama, predstavnicima srpske dijaspore, kao i gospodinu Aleksandru Saši Jovičiću, koji su pružili značajnu podršku realizaciji ove međunarodne kampanje.