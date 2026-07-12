Snimak obišao internet: Putniku polomili kofer u avionu, radnici na licu mjesta izvadili naknadu

Video koji je privukao veliku pažnju na internetu savršeno prikazuje zašto je Japan apsolutni svjetski lider kada su u pitanju korisnička usluga i poštovanje putnika.

Snimak prikazuje situaciju na aerodromu u kojoj je jedan putnik, nakon preuzimanja prtljaga sa trake, primjetio da mu je kofer oštećen tokom leta. Umjesto onoga na šta je većina putnika širom sveta navikla, beskrajnih procedura, popunjavanja formulara, raspravljanja i nedjelja čekanja na eventualnu odštetu, uslijedila je nevjerovatna reakcija osoblja.

U roku od samo nekoliko minuta, radnici su putniku donijeli potpuno nov kofer istih dimenzija. Cilj je bio da putnik odmah može da prepakuje svoje stvari i neometano nastavi putovanje, bez ikakvog stresa.

Japonya’da uçaktan teslim aldığı valizin kırık olduğunu gören yolcuya, bir kaç dakika içerisinde aynı büyüklükte çok yeni bir çanta hemen veriliyor. pic.twitter.com/LCG4IqBYMm — Serkan Tanyildizi (@srkntnyldz) July 9, 2026

Ovaj snimak oduševio je ljude širom planete, služeći kao primer vrhunske profesionalnosti, efikasnosti i brige o klijentima koja je duboko ukorijenjena u japanskoj poslovnoj kulturi.

(kurir)