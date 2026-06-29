Starcu (86) carinici na aerodromu otvorili kofer i i pronašli skoro pet kilograma kokaina

Autor:ATV redakcija
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Na aerodromu u Madridu uhapšen je državljanin Švedske star 86 godina sa skoro pet kilograma kokaina u prtljagu.
On je u Španiju stigao 27. juna iz Kostarike i trebalo je da nastavi put ka Briselu, kada ga je zaustavila španska policija radi rutinske kontrole, prenosi Jurovikli njuz i dodaje da je u njegovom koferu pronađeno devet cilindričnih paketa sa 4,555 kilograma kokaina.
Kako se navodi, policija ispituje da li je 86-godišnjak regrutovan zbog svojih finansijskih okolnosti i pogoršanog zdravlja, budući da kriminalne organizacije često vrbuju ljude za koje vjeruju da će privući malo pažnje prilikom prolaska kroz aerodrome, a stariji putnici mogu da djeluju manje sumnjivo od mlađih putnika, posebno ako putuju sami i nose običan prtljag.
Za sada se ne zna koliko je čovjek znao o drogama ili kakvu je ulogu igrao u njihovom transportu.
(telegraf)
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