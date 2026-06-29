Logo

Starcu (86) carinici na aerodromu otvorili kofer i i pronašli skoro pet kilograma kokaina

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 09:42

Komentari:

0
Ротација на полицијском аутомобилу.
Foto: ATV

Na aerodromu u Madridu uhapšen je državljanin Švedske star 86 godina sa skoro pet kilograma kokaina u prtljagu.

On je u Španiju stigao 27. juna iz Kostarike i trebalo je da nastavi put ka Briselu, kada ga je zaustavila španska policija radi rutinske kontrole, prenosi Jurovikli njuz i dodaje da je u njegovom koferu pronađeno devet cilindričnih paketa sa 4,555 kilograma kokaina.

Kako se navodi, policija ispituje da li je 86-godišnjak regrutovan zbog svojih finansijskih okolnosti i pogoršanog zdravlja, budući da kriminalne organizacije često vrbuju ljude za koje vjeruju da će privući malo pažnje prilikom prolaska kroz aerodrome, a stariji putnici mogu da djeluju manje sumnjivo od mlađih putnika, posebno ako putuju sami i nose običan prtljag.

Za sada se ne zna koliko je čovjek znao o drogama ili kakvu je ulogu igrao u njihovom transportu.

(telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

kokain

koferi

Policija

Madrid

Komentari (0)

Pročitajte više

Пиштољ, оружје

Svijet

Ko je bio "kralj kokaina" iz Beograda? Za Srbinom tragala cijela Evropa

1 sedm

0
Српски јутјубер

Scena

"Zajedno smo vukli kokain!" Poznati jutjuber javno optužio Baku Praseta za korišćenje narkotika

1 sedm

0
Француска биљежи раст употребе кокаина

Svijet

Francuska bilježi rast upotrebe kokaina

2 sedm

0
Здравко Шагољ

Hronika

General optužen za šverc pola tone kokaina!

2 sedm

0

Više iz rubrike

Акција у Русији: Приведен мушкарац који је планирао напад на синагогу

Svijet

Akcija u Rusiji: Priveden muškarac koji je planirao napad na sinagogu

2 h

0
Војска војници парада

Svijet

Dvoje djece s Balkana pronađeno mrtvo blizu vojne baze: Tijela su bila ukočena, na koži opekotine

2 h

0
Савезник Хезболаха: Предсједник либанског парламента одбацио споразум с Израелом

Svijet

Saveznik Hezbolaha: Predsjednik libanskog parlamenta odbacio sporazum s Izraelom

2 h

0
Ротација

Svijet

Tijelo žene pronađeno je u koferu: Uhapšen muškarac

3 h

0

  • Najnovije

11

22

Počeo sastanak o obilježavanju 34 godine od stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču

11

20

Majka i njen 18 dana star sin izvučeni iz ruševina: "To me je motivisalo da ostanem budna"

11

17

Mora vratiti novac studentima: Denis Prcić osuđen na tri godine zatvora

11

15

Lidl stiže na još jednu lokaciju u BiH

11

07

„Radije ću ovdje poginuti nego da bježim“ - svjedočanstvo Željka Lazića

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima