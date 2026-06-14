Francuska bilježi rast upotrebe kokaina, što sve više opterećuje nacionalni zdravstveni sistem, a broj intervencija hitnih službi zbog konzumiranja ove droge porastao je za 26 odsto u 2025. godini, pokazuju najnoviji zvanični podaci, prenosi danas BFM TV.

Kako je u izvještaju naveo Nacionalni zavod za javno zdravlje, u prošloj godini registrovano je više od 6.500 obraćanja hitnim zdravstvenim službama zbog posljedica uživanja kokaina.

Istovremeno, zabilježeno je 2.096 slučajeva hospitalizacije povezanih sa korišćenjem ove droge.

Kako se navodi, to znači da se u prosjeku bilježi 125 posjeta hitnim službama sedmično.

Između 2012. i 2022. godine, ovaj trend bio je u stalnom porastu, osim perioda stabilizacije 2019. godine, a povećanje je bilo još izraženije 2023. godine, pokazuju zvanični podaci.

Kokain, druga najraširenija ilegalna supstanca u svijetu poslije kanabisa, zajedno sa MDMA/ekstazijem, predstavlja drogu čija je upotreba u Francuskoj značajno porasla u posljednjih deset godina, navodi francuska televizija.

Kako se ukazuje, kada je riječ o posljedicama koje ovaj trend ima po službe hitne pomoći, postoje i izražene regionalne razlike, pri čemu je procenat takvih intervencija veoma visok u Bretanji, Provansi, regionu Azurne obale i Francuskoj Gvajani.

Od ukupno 39.383 intervencije hitnih službi povezane sa kokainom u periodu između 2012. i 2025. godine, 73 odsto zabilježeno je kod muškaraca, a njihova prosječna starost bila je 32 godine.

U 2025. godini ponovni porast pogodio je sve starosne grupe kod oba pola, osim onih starijih od 60 godina.

Pored zavisnosti, upotreba kokaina može da ima akutne medicinske posljedice, prvenstveno kardiovaskularne i psihijatrijske, podsjetio je francuski Nacionalni zavod za javno zdravlje.