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Ženeva u strahu: Zatvaraju se radnje uoči protesta

14.06.2026 09:51

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Женева у страху: Затварају се радње уочи протеста
Foto: Tanjug/AP/Baz Ratner

Vlasti u Švajcarskoj i Francuskoj pojačale su bezbjednosne mjere uoči protesta protiv Samita G7, dok su trgovine u centru Ženeve zaštitile izloge drvenim panelima.

Samit G7 održava se od 15. do 17. juna u francuskom gradu Evijan le Ben (Evian-les-Bains), na obali Ženevskog jezera, a lideri vodećih zemalja trebalo bi da razgovaraju o Bliskom istoku, Ukrajini i globalnim ekonomskim neravnotežama.

Vlasti strahuju da bi okupljanje moglo da izazove nasilne nerede, pa su aktivističke grupe, među njima ekolozi, feministkinje i protivnici kapitalizma, za nedjelju najavile veliki protest.

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Na jezeru se u subotu pojavila flotila od oko 20 čamaca sa transparentima protiv G7 i u znak podrške Palestini. Prema izvještajima švajcarskih medija, u petak uveče privedeno je oko 20 demonstranata, dok je ranije u Ženevi između 100 i 150 ljudi učestvovalo u protestnoj biciklističkoj vožnji, usporavajući saobraćaj i uzvikujući parole protiv G7 i u znak podrške Palestini.

Lokalni preduzetnici i zvaničnici strahuju od ponavljanja nasilja sa Samita G8 2003. godine, kada su razbijeni brojni izlozi. Stanovnik Ženeve Robin Hedz požalio se na nered i rekao da ga zbunjuje „drveni zid svuda“, podsjećajući na štetu koja je ostala iza tadašnjeg skupa.

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Švajcarska vlada saopštila je da će vojska rasporediti oko 4.000 pripadnika kao podršku policiji, uz ograničenja u vazdušnom prostoru i saobraćaju, te patrole na Ženevskom jezeru.

Od 35 drumskih graničnih prelaza njih sedam ostaće otvoreno, a Ženeva zatvara i veliki park u kojem su aktivisti planirali okupljanje.

Francuska će s druge strane granice angažovati više od 13.000 policajaca i žandarma, kao i više od 800 službenika granične kontrole.

Portparolka koalicije NoG7 (NoG7) Fransoaz Nifeler (Francoise Nyffeler) rekla je da se aktivisti veoma plaše politike gospodina Trampa, ali i drugih lidera G7, jer se, kako je navela, bore i vode ratove širom svijeta.

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„Planeta je u opasnosti i veoma nas je strah zbog toga, te želimo da protestujemo i poručimo da su ljudi širom svijeta protiv njihovih politika“, rekla je Nifelerova.

(Kliks)

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samit G7

Ženeva

zatvorene radnje

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