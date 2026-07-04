Stravična tragedija na kupalištu u Srpskoj: Utopio se maloljetnik

U rijeci Vrbanji kod Kotor Varoša danas se utopio maloljetnik.

Tragedija se, prema dostupnim informacijama, dogodila na kupalištu. Na terenu je policija, ali i dežurni tužilac OJT Banjaluka. U toku je uviđaj, nakon čega će biti poznato više informacija, piše "Srpska info".

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