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Stravična tragedija na kupalištu u Srpskoj: Utopio se maloljetnik

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 17:57

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Стравична трагедија на купалишту у Српској: Утопио се малољетник

U rijeci Vrbanji kod Kotor Varoša danas se utopio maloljetnik.

Tragedija se, prema dostupnim informacijama, dogodila na kupalištu.

Na terenu je policija, ali i dežurni tužilac OJT Banjaluka.

U toku je uviđaj, nakon čega će biti poznato više informacija, piše "Srpska info".

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Tagovi :

utapanje

Kotor Varoš

tragedija

Vrbanja

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