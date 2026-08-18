Nevjerovatan prizor usred sezone požara: Iz policijskog auta izbačen žareći opušak

Dok se vatrogasci širom hrvatske obale i ostrva danima bore s požarima, a građanima se svakodnevno upućuju apeli da budu maksimalno oprezni i ne pale vatru na otvorenom, sa ostrva Ugljana stiže snimak koji je izazvao brojne reakcije.

Naime, na video-snimku koji je dostavljen jednom hrvatskom portalu vidi se kako osoba iz službenog policijskog vozila kroz prozor izbacuje žareći opušak cigarete direktno na cestu.

Posebno zabrinjava činjenica da je riječ o službenom vozilu policije, institucije čiji pripadnici svakodnevno učestvuju u kontroli poštovanja zakona i apeluju na građane da se odgovorno ponašaju zbog velikog rizika od požara.

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"Policijski službenici trebalo bi da budu primjer"

Snimak je zabilježio čitalac koji je izrazio ogorčenje zbog postupka osobe iz policijskog vozila.

Kako je naveo, posebno je problematično što je riječ o službenoj osobi koja bi svojim ponašanjem trebalo da predstavlja primjer građanima.

U trenutku kada su veliki dijelovi hrvatske obale izloženi povećanom riziku od požara, čak i naizgled bezazlen postupak poput bacanja opuška može imati ozbiljne posljedice.

Žareći opušak u suvoj travi, makiji ili drugom lako zapaljivom rastinju može biti dovoljan da izazove požar, posebno tokom visokih temperatura i sušnog perioda.

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Pravila moraju važiti za sve

Ovakav slučaj posebno je problematičan upravo zbog poruke koju šalje javnosti. Dok se građani i turisti upozoravaju da ne bacaju opuške i da budu oprezni zbog opasnosti od požara, od pripadnika policije očekuje se još viši nivo odgovornosti.

Redakcija portala Morski.hr zbog toga je od nadležne policijske uprave zatražila pojašnjenje događaja, kao i informaciju o tome da li će biti utvrđen identitet osobe koja je bacila opušak te da li će protiv nje biti pokrenut eventualni disciplinski postupak.

Prema hrvatskim propisima, za bacanje opuška iz vozila predviđena je novčana kazna, dok su posljedice znatno ozbiljnije ukoliko takav postupak dovede do izbijanja požara. Upravo je to i ključna stvar: pravila o zaštiti od požara moraju važiti za sve – bez obzira na to da li je riječ o običnom građaninu, turisti ili službenoj osobi.

Odgovor policije biće objavljen naknadno.

Snimak pogledajte na linku OVDJE.