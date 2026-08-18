Drama u Hrvatskoj: Zatvorenik pobjegao policiji!

Jedan od pritvorenika danas je pobjegao iz Županijskog suda u Velikoj Gorici i još uvijek je u bjekstvu, saznaje 24sata. Muškarac je na sud doveden u policijskoj pratnji zbog odluke o određivanju pritvora, jer nije poštovao sudsku odluku.

Kako saznaje 24 sata, muškarac je ranije već bio u zatvoru, a čim je izašao na slobodu, počeo je da upućuje prijetnje bivšoj vanbračnoj supruzi. Odmah je uhapšen i doveden na sud u Velikoj Gorici.

"Policajci su ga sa lisicama vodili, a on im se otrgao i dao u bekstvo. Policajci su trčali za njim, ali nisu uspjeli da ga uhvate", kažu svedoci iz suda.