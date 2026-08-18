Logo

Drama u Hrvatskoj: Zatvorenik pobjegao policiji!

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 16:40

Komentari:

0
Драма у Хрватској: Затвореник побјегао полицији!
Foto: Unsplash

Jedan od pritvorenika danas je pobjegao iz Županijskog suda u Velikoj Gorici i još uvijek je u bjekstvu, saznaje 24sata. Muškarac je na sud doveden u policijskoj pratnji zbog odluke o određivanju pritvora, jer nije poštovao sudsku odluku.

Kako saznaje 24 sata, muškarac je ranije već bio u zatvoru, a čim je izašao na slobodu, počeo je da upućuje prijetnje bivšoj vanbračnoj supruzi. Odmah je uhapšen i doveden na sud u Velikoj Gorici.

"Policajci su ga sa lisicama vodili, a on im se otrgao i dao u bekstvo. Policajci su trčali za njim, ali nisu uspjeli da ga uhvate", kažu svedoci iz suda.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Policija

Zatvor

Hrvatska

Komentari (0)

Pročitajte više

Лутка Чаки сједи у соби.

Svijet

Manijak sa maskom Čakija terorisao prolaznike: Policija na nogama

3 h

0
Велика акција у БиХ, заплијењена дрога

Hronika

Velika akcija u BiH, zaplijenjena droga

4 h

0
црква молитва литургија вјера пост

Region

Svakog dana uzimala novac iz crkvene kutije: Žena (64) uhvaćena na djelu

1 d

0
За два дана Бањалучка полиција написала 302 казне, пола мотоциклистима

Društvo

Za dva dana Banjalučka policija napisala 302 kazne, pola motociklistima

1 d

0

Više iz rubrike

Невријеме бура море

Region

Na Korčuli snimljena pijavica

3 h

0
Инстаграм лого

Region

Kažnjen sa 600 evra zbog Instagram storija: Evo šta je bilo u objavi

8 h

0
Нова правила при уласку у Хрватску и друге земље ЕУ

Region

Nova pravila pri ulasku u Hrvatsku i druge zemlje EU

8 h

0
Пожар Омиш

Region

Petra ostala zarobljena u požaru kod Omiša: Niko nam nije pomogao

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

38

Kalinić: To je to...

18

30

Potvrđena autentičnost moštiju Dmitrija Donskog

18

27

Robot ubio radnika u kompaniji

18

16

U Nevesinju aktivna dva požara: Kuće nisu ugrožene

18

15

Vozač autobusa završio u pritvoru: Sumnja se da je zaspao za volanom i usmrtio 12 ljudi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima