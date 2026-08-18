Manijak sa maskom Čakija terorisao prolaznike: Policija na nogama

Muškarac sa maskom lutke Čaki navodno je nasumično napao i uznemiravao šest osoba u Filadelfiji, a jednu ženu koja je džogirala upitao je da li je "spremna da umre", saopštila je policija.

Osumnjičeni, za kojeg policija vjeruje da je crnac star između 16 i 20 godina, tokom svega 15 minuta rano u sredu ujutru terorisao je ljude koji su se zatekli na ulicama. Za njim se i dalje traga.

Mladić je nešto poslije 5.20 časova ušao u prodavnicu Dankin Donatsa noseći "prepoznatljivu masku za Noć veštica sa likom lutke Čaki", ali su zaposleni odbili da ga usluže zbog njegovog neobičnog ponašanja, rekao je kapetan policije Filadelfije Džejson Smit na konferenciji za novinare u ponedjeljak.

Nakon toga je, kako se sumnja, počeo da prilazi ljudima na obližnjim lokacijama, dok je sve vreme snimao mobilnim telefonom.

Maskirani mladić navodno je nešto dobacio muškarcu koji je nosio reflektujući prsluk, a zatim počeo da ga juri.

Ženu pitao: "Da li si spremna da umreš?"

Potom je, prema navodima policije, prišao ženi koja je džogirala i počeo da je uznemirava. Ona je kasnije slučaj prijavila policiji.

"Držao je mobilni telefon ispred nje i tada je upitao: 'Da li si spremna da umreš?'", rekao je Smit opisujući incident.

"Djelovala je prestravljeno, a muškarac ju je ponovo upitao: 'Da li si spremna da umreš?' Očigledno nije bila spremna da umre, pa je počela da beži", dodao je policijski kapetan.

Žena je povrijedila nogu pokušavajući da pobjegne i sve vrijeme je "vrištala i dozivala pomoć".

Maskirani muškarac mogao bi da se suoči sa optužbama za prijetnje, uznemiravanje, napad, bezobzirno ugrožavanje i zastrašivanje, rekao je Smit.

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Policija navodi da bi mogao da bude optužen i za krivično djelo povezano sa oružjem jer je tokom pretnji ženi desnu ruku držao iza leđa, iako se na snimcima nadzornih kamera ne vidi da je imao oružje.

Svjedokinja po imenu Džameka rekla je da je pokušala da upozori ženu na maskiranog muškarca koji joj se približavao.

"Počela sam da joj mašem sa druge strane raskrsnice i govorim: 'Hej, neko je iza tebe, pogledaj iza sebe'", rekla je.

Džameka je potom odlučila da se suprotstavi maskiranom muškarcu i udarila ga nogom u grudi.

"Djelovao je potpuno dezorijentisano, kao da ni sam ne zna šta zapravo želi. Imala sam kese kod sebe, ali nije pokušavao da ih uzme", rekla je.

"Nije izgledalo ni kao da zaista pokušava da uđe u La Kolomb da bi nešto uradio, pa sam pomislila: 'Dobro, hajde da vidimo umeš li da se biješ', a nije umio."

Policija pokrenula potragu

Za osumnjičenim je pokrenuta potraga, a Smit je poručio da će policija učiniti sve što može kako bi ga pronašla, piše Njujork post.

"Vjerujte mi kada vam kažem da ćemo dati sve od sebe da pronađemo ovu osobu", rekao je.

Radnica u kafiću Kejt Igan rekla je da je čitav slučaj veoma uznemirujući.

"Zaista je uznemirujuće kada samo pokušavate da stignete na posao, a ovakav mladić aktivno teroriše žene", rekla je.

"Zaista se nadam da će biti uhvaćen."