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Preminuo arhimandrit Sava Ristić

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 14:51

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Foto: ATV

Dugogodišnji sabrat i iguman manastira Rače, arhimandrit Sava Ristić, upokojio se 16. avgusta, u 88. godini života.

U manastiru Rači proveo je više od šest decenija, a posljednje godine života većim dijelom je služio u manastirskom metohu na Tari, posvećenom svim srpskim svetiteljima.

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"Na dan upokojenja, nakon Svete Liturgije i Svetog Pričešća, arhimandrit Sava je vreme provodio u razgovoru sa vjernim narodom i gostima. U večernjim satima osjetio je slabost, a nakon nekoliko časova je preminuo", navodi se u saopštenju Eparhije Žičke SPC, a prenosi agencija RINA.

Služio u manastirima Rudenica i Rača

Arhimandrit Sava rođen je 14. maja 1939. godine u selu Manastirica kod Petrovca na Mlavi. Monaški život započeo je 1954. godine u manastiru Vitovnici, a dvije godine kasnije prešao je u manastir Draču, gdje ga je zamonašio njegov duhovni otac, iguman Hrizostom Pajić.

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Sa njim je kasnije služio u manastirima Rudenica i Rača. U Rači je 1963. godine rukopoložen za jeromonaha i postavljen za namjesnika manastira, a iste godine postao je i paroh manastirske parohije u Rači i Solotuši.

Jedan od najdugovječnijih monaha

Nakon upokojenja arhimandrita Hrizostoma, 1995. godine postavljen je za starješinu Manastira Rače. Tokom svog starješinstva nastavio je rad svog duhovnog oca i značajno doprinio uređenju i razvoju manastirskog kompleksa.

"Dovršio je izgradnju velikog konaka sa riznicom i bibliotekom, a na manastirskim lukama i jazu izgrađen je i ribnjak za uzgoj pastrmke i šarana. Vodeni potencijal manastirskog jaza iskorišćen je i za izgradnju male hidroelektrane", dodaje se u saopštenju Eparhije Žičke.

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Od 2016. godine arhimandrit Sava je većim dijelom boravio i služio u metohu Manastira Rače na Tari. Upravo tamo je na dan svog upokojenja služio Svetu Liturgiju.

Arhimandrit Sava ostaće upamćen kao jedan od najdugovječnijih monaha i starješina Manastira Rače, u kome je kao sabrat i iguman proveo više od 63 godine.

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Sava Ristić

In memoriam

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