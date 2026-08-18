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Žena poginula u teškoj nesreći

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 11:37

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Жена погинула у тешкој несрећи
Foto: ATV

Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć oko 22.15 časova na putu između Aleksinačkog Rudnika i Bobovišta u kojoj je nastradala žena (43), dok je muškarac (43) povrijeđen i prevezen u Univerzitetski klinički centar u Nišu, potvrđeno je iz Policijske uprave Niš za "Telegraf.rs".

Prema prvim informacijama do kojih je došao "Telegraf.rs", nesreća se dogodila kada su se, iz za sada nepoznatih razloga, sudarili električni moped, na kojem su se nalazili muškarac i žena, i putnički automobil "folksvagen".

Žena je bila putnica na električnom mopedu, a nakon sudara je pala sa dvotočkaša i zadobila povrede od kojih je preminula na licu mjesta, dok je vozač mopeda povrijeđen i zbrinut u UKC Niš, gdje je upućen na dalju dijagnostiku i liječenje.

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Policija je obavila uviđaj na mjestu nesreće, o slučaju je obaviješteno Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu, dok je saobraćaj na ovoj dionici bio obustavljen tokom trajanja uviđaja.

Tačan uzrok i sve okolnosti tragedije još nisu poznati, a biće utvrđeni istragom koju sprovode policija i nadležno tužilaštvo.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

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