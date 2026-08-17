Umro Andrija Đokić, prekinuto prvenstvo Srbije

Trinaestogodišnji Andrija Đokić je usljed tragičnog pada odvezen u Urgentni centar, ali je podlegao povredama. Iako Savez nije objavio njegovo ime, prema informacijama medija, riječ je o mladiću koji je bio veliki talenat srpskog konjičkog sporta.

Mladi Andrija je trećeg dana takmičenja doživio pad, nakon čega je odvezen u Urgentni centar, ali je podlegao povredama. Savez se od ovog dječaka oprostio emotivnim riječima:

„Riječi su nemoćne pred bolom zbog ogromne tragedije koja se dogodila u subotu, 15. avgusta, kada je naš mladi takmičar izgubio život tokom Otvorenog prvenstva Srbije u preskakanju prepona u Kovilovu.

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Šok, tišina i bol zbog nenadoknadivog gubitka koji osjećaju njegova majka, porodica, prijatelji, treneri, kolege takmičari, čitava konjička zajednica i svi koji su ga poznavali ne mogu se opisati.

Savez za konjički sport Srbije čini sve da bude podrška i oslonac u bolu majci koja je izgubila svoje dijete i to je iznad svega naš prioritet.

Takmičenje je organizovano uz primjenu važećih pravila i propisa, kao i uz obezbjeđivanje predviđenih mjera za održavanje ove vrste sportskog događaja, uključujući i dežurnu ljekarsku ekipu koja je odmah pružila prvu pomoć.

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U potpunosti sarađujemo sa nadležnim institucijama u utvrđivanju svih okolnosti i stavljamo im na raspolaganje svu dokumentaciju i informacije kojima raspolažemo.

Nikakvo objašnjenje, analiza ili priča neće umanjiti bol niti promijeniti ovu tešku stvarnost. Pozivamo sve ljude da se, po objavljivanju datuma sahrane, okupimo u što većem broju i ispratimo ga onako kako zaslužuje.

Učinićemo sve da se ime i život našeg anđela nikada ne zaborave.“

(Blic)