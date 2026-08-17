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Dačić i SPS izlaze samostalno na izbore: Imaće kandidata za predsjednika

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 18:40

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Ивица Дачић даје изјаву у Лакташима
Foto: ATV

Predsjednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je da će ta stranka samostalno izaći na izbore.

Ivica Dačić je za Politiku rekao da je Glavni odbor u julu podržao njegovu najavu da će SPS samostalno izaći na predstojeće parlamentarne izbore i da će imati svog predsjedničkog kandidata.

"To je jednoglasno podržalo 500 ljudi, koliko ih je bilo na sednici Glavnog odbora stranke. Znate, mi odavno izlazimo u koaliciji sa našim tradicionalnim partnerima, a to su Jedinstvena Srbija i Zeleni Srbije i tu se ništa nije promijenilo", naveo je Dačić.

Odbacio je spekulacije da se iza kulisa vode razgovori između SNS-a i SPS-a o mogućoj predizbornoj koaliciji.

Dačić je naveo da je unutar socijalista dogovoreno da opštinski, gradski i okružni odbori SPS-a najkasnije do 25. avgusta dostave liste kandidata za narodne poslanike, kao i kandidata za predsjednika Republike.

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Tagovi :

SPS

Ivica Dačić

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