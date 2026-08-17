U Srbiji uspješno izvedena prva anatomska resekcija režnja pluća

Na Vojnomedicinskoj akademiji uspješno je izvedena prva anatomska resekcija režnja pluća (lobektomija) u Srbiji primenom NIVATS (Non-Intubated Video-Assisted Thoracic Surgery) tehnike.

Ovaj savremeni operativni koncept objedinjuje minimalno invazivnu grudnu hirurgiju i minimalno invazivnu anesteziju, saopšteno je iz Vojnomedicinske akademije.

NIVATS predstavlja jedan od najsavremenijih pravaca razvoja torakalne hirurgije u svijetu. Omogućava izvođenje video-asistiranih torakoskopskih operacija pluća (VATS), uključujući i složene anatomske resekcije, kod pacijenta koji se nalazi u dubokoj opštoj anesteziji, uz adekvatnu analgeziju i očuvano spontano disanje, bez primjene endotrahealne intubacije i mehaničke ventilacije tokom operativnog zahvata.

Prednosti NIVATS tehnike ogledaju se u smanjenju operativnog stresa, izbjegavanju komplikacija povezanih sa endotrahealnom intubacijom i mehaničkom ventilacijom, manjem postoperativnom bolu, bržoj mobilizaciji i oporavku, kao i potencijalno kraćem bolničkom liječenju kod pažljivo odabranih pacijenata.

NIVATS tehnika predstavlja značajan iskorak u razvoju savremene minimalno invazivne grudne hirurgije u Srbiji i potvrđuje opredeljenost Vojnomedicinske akademije za kontinuirano uvođenje najsavremenijih hirurških i anestezioloških procedura.

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Nosilac ideje o uvođenju ovog pristupa na Vojnomedicinskoj akademiji je načelnik Grupe hirurških klinika VMA, grudni hirurg, pukovnik prof. dr Nebojša Marić.

Operativni zahvat rezultat je zajedničkog rada grudnog hirurga pukovnika prof. dr Nebojše Marića sa Klinike za grudnu hirurgiju i specijaliste anesteziologije sa Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju Dušice Stamenković.

U timu su učestvovali i asistent Ivana Nikolić, specijalista anesteziologije Nenad Novaković, anestetičar Mlađana Savić, specijalizant torakalne hirurgije, kao i instrumentarke Jasmina Lukić i Jelena Perazić.

Vojnomedicinska akademija omogućila je stručno usavršavanje medicinskog tima u Nacionalnom respiratornom centru u Kini (National Center for Respiratory Medicine, Guangzhou), u organizaciji eksperata iz ove oblasti, profesora Džianšing Hea, Dijego Gonzales-Rivasa i Šuben Lia.

Na taj način stvoreni su uslovi za primjenu stečenih znanja i uvođenje NIVATS tehnike u kliničku praksu, za izvođenje hirurških zahvata različitog obima.

Uspješno izvedena prva NIVATS lobektomija predstavlja važan temelj za dalji razvoj ovog programa na Vojnomedicinskoj akademiji i potvrđuje da se u Srbiji mogu primjenjivati najsavremeniji svjetski standardi u oblasti minimalno invazivne grudne hirurgije, navedeno je u saopštenju.

Na Medicinskom fakultetu VMA Univerziteta odbrane paralelno je pokrenut i naučnoistraživački projekat posvećen primeni NIVATS tehnike, koji je usvojio Senat Univerziteta odbrane.

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U okviru projekta sistematski će se pratiti perioperativni i postoperativni rezultati, sa ciljem objektivne procjene prednosti ove metode u odnosu na standardne operativne pristupe.

U realizaciji projekta učestvovaće multidisciplinarni tim istaknutih stručnjaka iz oblasti grudne hirurgije, anesteziologije i drugih srodnih medicinskih disciplina, čime će biti stvorena osnova za dalji razvoj ove metode, njenu naučnu evaluaciju i međunarodnu afirmaciju rezultata Vojnomedicinske akademije.

(sputnik srbija)