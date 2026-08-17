Haos: Tukli se palicama i kočevima, ima povrijeđenih

Autor:ATV redakcija
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Policija u Bosilegradu privela je sedam osoba zbog učestvovanja u tuči u selu Rajčilovci.
Oni su se tokom vikenda tukli ispred dva ugostiteljska objekta u Bosilegradu, koristeći drvene palice i kočeve.
U međusobnoj tuči su nanijeli povrede jedni drugima, ali i ljudima koji su se našli u blizini.
Nasilnici su privedeni zbog remećenja javnog reda i mira, naloženo je da se uzmu izjave i obave druge istražne radnje, a određeno im je i zadržavanje od 48 sati zbog krivičnog dela "nasilničko ponašanje", prenosi Blic.
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