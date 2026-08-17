Sjekirom napao drugog muškarca nakon svađe zbog njegove kćerke

Jedna osoba napadnuta je sjekirom u nedjelju 16. avgusta 2026. godine u Mostaru ispred Tržnog Centra Mepas Mol.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a HNK, prijava je bila od strane lica S.L. (1980.), da je F.R. (1952.) sjekirom napao lice I.B. (1979.).

- Do konflikta je došlo iz razloga jer je F.R. (1952.) prišao kćerci od drugog lica i obratio joj se pogrdnim riječima - potvrđeno je za "Avaz".