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Sjekirom napao drugog muškarca nakon svađe zbog njegove kćerke

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 13:29

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Jedna osoba napadnuta je sjekirom u nedjelju 16. avgusta 2026. godine u Mostaru ispred Tržnog Centra Mepas Mol.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a HNK, prijava je bila od strane lica S.L. (1980.), da je F.R. (1952.) sjekirom napao lice I.B. (1979.).

- Do konflikta je došlo iz razloga jer je F.R. (1952.) prišao kćerci od drugog lica i obratio joj se pogrdnim riječima - potvrđeno je za "Avaz".

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Tagovi :

Mostar

fizički napad

sjekira

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