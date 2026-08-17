Tragedija u Banjaluci: Pacijent skočio sa šestog sprata UKC-a

Autor:ATV redakcija
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Pedesetdevetogodišnji pacijent B.T. stradao je kada je skočio sa šestog sprata Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, potvrđeno je za ATV.
Kako nam je potvrđeno, slučaj se dogodio u subotu, 15. avgusta, u večernjim satima.
Nemili događaj odigrao se na Klinici za ortopediju i traumatologiju, a stradali pacijent je bio u teškom zdravstvenom stanju.
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