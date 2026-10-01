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Preokret u slučaju pucnjave na Vracama: Amar Garibović pušten na slobodu

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01.10.2026 19:22

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Foto: ATV

Amar Garibović, osumnjičen u predmetu pucnjave na Vracama u Sarajevu, pušten je danas na slobodu, potvrđeno je za „Avaz“ iz njegovog advokatskog tima.

Njegov advokat Vedad Kolašinac potvrdio je za „Avaz“ da je Vrhovni sud Federacije BiH uvažio žalbu odbrane i ukinuo odluku Kantonalnog suda u Sarajevu kojom je Gariboviću, na prijedlog Tužilaštva Kantona Sarajevo, bio produžen pritvor.

Pucnjava na Vracama

Garibović se sumnjiči za učešće u pucnjavi koja se 7. juna 2026. godine dogodila na području Spomen-parka Vraca u Sarajevu.

U istom predmetu osumnjičen je i Amel Bogućanin, koji se i dalje nalazi u pritvoru.

Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, njih dvojica se dovode u vezu s oružanim obračunom u kojem je teško ranjen Branislav Jarić. On je od zadobijenih povreda naknadno preminuo.

Jarić je ranije u medijima dovođen u vezu s kriminalnom grupom Darka Eleza.

Promijenjena kvalifikacija

Tužilaštvo Kantona Sarajevo Garibovića i Bogućanina prvobitno je teretilo za pokušaj ubistva i nedozvoljeno držanje oružja.

Nakon smrti Branislava Jarića, krivičnopravna kvalifikacija djela promijenjena je u teško ubistvo.

Odlukom Vrhovnog suda FBiH Garibović je sada pušten na slobodu, dok se istraga u ovom predmetu nastavlja, prenosi Avaz

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Vraca

Pucnjava

Amar Garibović

Sarajevo

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