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Preminuo Konrad Lant

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01.10.2026 20:04

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Преминуо Конрад Лант
Foto: Pixabay

Konrad Kronos Lant, pjevač i basista britanske metal grupe "Venom", preminuo je u 63. godini, saopštila je grupa na društvenim mrežama.

Uz informaciju je objavljena poruka preostalih članova grupe, gitariste Rejdža i bubnjara Dantea, kao i Lantovog sina Nejtana.

Lant je stekao ugled radom na prvih nekoliko albuma "Venoma", koji su pomogli da se utre put treš i blek metalu, piše portal "Laudvajer".

Pored sirovog zvuka grupe, koju su poredili sa "Motorhedom", "Venom" je uticao na razvoj andergraund metal scene tokom osamdesetih godina otvorenom upotrebom satanističkih tema i slika, prenosi Srna.

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Konrad Lant

Venom

muzičar

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