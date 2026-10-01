Preminuo Konrad Lant

Autor:ATV redakcija
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Konrad Kronos Lant, pjevač i basista britanske metal grupe "Venom", preminuo je u 63. godini, saopštila je grupa na društvenim mrežama.
Uz informaciju je objavljena poruka preostalih članova grupe, gitariste Rejdža i bubnjara Dantea, kao i Lantovog sina Nejtana.
Lant je stekao ugled radom na prvih nekoliko albuma "Venoma", koji su pomogli da se utre put treš i blek metalu, piše portal "Laudvajer".
Pored sirovog zvuka grupe, koju su poredili sa "Motorhedom", "Venom" je uticao na razvoj andergraund metal scene tokom osamdesetih godina otvorenom upotrebom satanističkih tema i slika, prenosi Srna.
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