Preminuo Konrad Lant

Konrad Kronos Lant, pjevač i basista britanske metal grupe "Venom", preminuo je u 63. godini, saopštila je grupa na društvenim mrežama.

Uz informaciju je objavljena poruka preostalih članova grupe, gitariste Rejdža i bubnjara Dantea, kao i Lantovog sina Nejtana.

Lant je stekao ugled radom na prvih nekoliko albuma "Venoma", koji su pomogli da se utre put treš i blek metalu, piše portal "Laudvajer".

Pored sirovog zvuka grupe, koju su poredili sa "Motorhedom", "Venom" je uticao na razvoj andergraund metal scene tokom osamdesetih godina otvorenom upotrebom satanističkih tema i slika, prenosi Srna.