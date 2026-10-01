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Na VMA dostupan "sajber nož" za liječenje onkoloških pacijenata

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01.10.2026 20:50

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На ВМА доступан "сајбер нож" за лијечење онколошких пацијената

Na Vojno-medicinskoj akademiji /VMA/ u Beogradu od danas je dostupan "sajber nož", jedan od najsavremenijih sistema za liječenje onkoloških pacijenata, rekao je zamjenik načelnika VMA potpukovnik doktor Ivan Leković.

Leković je rekao da je ovo veliki iskorak za srpsku medicinu, kao i da su u ovoj ustanovi uvedene i nove minimalno invazivne hirurške metode.

Što se tiče "sajber noža", kaže da je riječ o kompjuterizovanoj robotskoj ruci koja ima mogućnost da usmjeri izuzetno fokusiran zrak zračenja iz stotina različitih položaja.

Иван Лековић

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"Ta robotska ruka rotira oko pacijenta i može da dosegne i metastazu ili neki tumor veličine do jednog milimetra, duboko u tkivu, a da ne ošteti ostalo tkivo", rekao je Leković za RTS.

On je naveo da se ovaj sistem može primjenjivati kod tumora mozga, glave i vrata, pluća, pankreasa i jetre, kao i kod tumora prostate.

Liječenje se, kako je naveo, obavlja o trošku države, i dovoljan je uput na osnovu odluke konzilijuma.

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Tagovi :

bolnica

VMA

Sajber nož

tumor

Operacija

liječenje

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