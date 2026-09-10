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Pucnjava u Obrenovcu: Muškarac teško ranjen, hitno prevezen na VMA

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10.09.2026 07:08

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Muškarac je teško ranjen sinoć oko 20 časova u pucnjavi u Obrenovcu. Prebačen je na Vojnomedicinsku akademiju i zadržan na jedinici intenzivnog liječenja.

Sinoć oko 20 časova na teritoriji Obrenovca, muškarac je povrijeđen iz vatrenog oružja. Kako je za RTS rekao pukovnik doc. dr Goran Rondović, prebačen je na Vojnomedicinsku akademiju sa teškim tjelesnim povredama.

"Zbrinut je, zadržan na jedinici intenzivnog liječenja. Sada se nalazi u stabilnom stanju i čeka svoj dalji oporavak", naveo je pukovnik Rondović,

Vojnomedicinska akademija je dežurna srijedom, a tokom jučerašnjeg dana 70 pacijenata je zadržano na bolničkom liječenju.

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Tagovi :

Obrenovac

Pucnjava

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