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Oprez za vozače: Klizišta na više puteva, povremene obustave saobraćaja

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10.09.2026 07:46

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Опрез за возаче: Клизишта на више путева, повремене обуставе саобраћаја
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su jutros mokri ili vlažni, a na dionicama u usjecima povećana je opasnost od odrona.

Zbog izvođenja minerskih radova radi izgradnje dodatne trake za spora vozila, doći će do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija od 9.00 do 12.00 časova, u trajanju od 10 do 15 minuta.

Radi izvođenja minerskih radova od 7.00 do 15.00 časova, po potrebi od u trajanju od pet do10 minuta, doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu granica Republike Srpske/BiH Lapišnica-Ljubogošta, mjesto Han Derventa.

Na magistralnom putu Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično. Saobraćajna signalizacija reguliše saobraćaj.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu aktivirano je klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja, a brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, saopštio je Auto-moto savez.

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