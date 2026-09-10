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Slavimo svetog Mojsija Murina: Izgovorio je rečenicu koja je postala bezvremenska

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10.09.2026 07:05

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Црква је грађевина намјењена обављању хришћанских вјерских обреда.
Foto: pexels/Egemen Mutlu

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave svetog prepodobnog Mojsija Murina. Sveti prepodobni Mojsije Murin bio je Etiopljanin, a po zanimanju najprije je bio razbojnik i vođa razbojničke družine, a potom pokajnik i veliki podvižnik.

Bio je rob ali ga je gospodar zbog njegove rđave naravi i zbog toga što je izvršio ubistvo otjerao, pa se on vratio razbojnicima. Zbog njegove velike tjelesne snage i bezobzirnosti razbojnici su ga izabrali za svog starešinu.

Odjednom je krenula da ga grize savjest zbog nedjela koja je činio, pa je ostavio svoju družinu, otišao u neki manastir i predao se potpunoj poslušnosti svom duhovniku i manastirskom redu. Mnogo se koristio poukama svetih Makarija, Arsenija i Isidora. Kasnije se povukao u jednu ćeliju i u samoći i tišini se molio i potpuno se predao trudu tjelesnim, molitvi, bdenju i razmišljanju o Bogu.

Mučen demonom bluda on se ispovedio duhovniku Isidoru i od njega je dobio savjet da posti što više, ali kad i to nije pomoglo počeo je da ne spava noću i da se moli stojeći, a kasnije je uobičajio da po celu noć donosi vodu starcima sa udaljenog bunara.

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Poslije šestogodišnjeg strašnog truda, najzad ga je sveti Isidor čudotvorno iscelio od bludnih misli, maštanja i snova, na koje su ga nagonili demoni. U starosti je postavljen za sveštenika, osnovao svoj manastir i imao je sedamdeset pet učenika, a poživeo je u ovom životu do 75. godine.

Predvideo je svoju smrt i jednog dana je rekao svojim učenicima da beže jer će varvari udariti na manastir. Kada su učenici i njega zvali da bježi sa njima on je rekao da treba da pogine od nasilja jer je i sam nekada činio nasilje i rekao im je: “Koji se maše za nož, od noža će poginuti.”

Ostao je sa šestoricom učenika i kad su varvari došli i isekli su ih. Jedan od njegovih učenika sakrio se u blizini i vidio je kako se sedam svjetlih vijenaca spustilo na njih sedmoricu mučenika.

Kao pustinjski žitelj i u tijelu Anđeo i čudotvorac, pokazao si se bogonosni oče naš Mojseje. Postom, bdenjem i molitvama, nebeske darove si primio, isceljujući bolesti onih koji ti sa vjerom dolaze. Slava Onome koji ti je dao snagu, koji te je proslavio i koji kroz tebe daruje svima iscjeljenje.

(kurir)

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Crkva

vjera

Mojsije Murin

Srpska pravoslavna crkva

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