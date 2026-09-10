Ova 3 znaka očekuje veliki finansijski preokret

Ako ste posljednjih mjeseci imali osjećaj da novac dolazi na jednu stranu, a nestaje na drugu, druga polovina septembra mogla bi da donese trenutak u kojem neke stvari konačno postaju jasnije.

Ne zato što će se preko noći otvoriti sef pun novca, već zato što od 10. septembra počinje veoma zanimljiv astrološki niz koji direktno dodiruje teme zarade, posla, pregovora, zajedničkih finansija i velikih odluka.

U samo nekoliko sati 10. septembra Venera prelazi u Škorpiju, Merkur u Vagu, a Uran kreće retrogradno kroz Blizance. Zatim 11. septembra u 05:26 po našem vremenu stiže mlad Mjesec u Devici.

Četiri promjene gotovo istovremeno.

A kada je riječ o finansijama, svaka od njih priča drugačiju priču.

Venera je u astrologiji povezana sa novcem, vrednostima i onim što smatramo vrijednim posjedovanja. U Škorpiji ulazi na teritoriju zajedničkog novca, dugova, ulaganja, kredita, poreza, nasljedstva i finansijskih odnosa među partnerima.

Merkur prelaskom u Vagu stavlja naglasak na pregovore, ugovore i dogovore.

Mlad Mjesec u praktičnoj Djevici traži da pogledamo brojke i napravimo sistem.

A Uran?

Njegovo retrogradno kretanje kroz Blizance može da otvori pitanje koje će mnogima biti važnije od pitanja “koliko zarađujem”:

Da li način na koji zarađujem novac još uvijek ima smisla?

Tu počinje finansijska priča druge polovine septembra.

Neki znakovi mogu da dobiju priliku za veću zaradu. Neki će pronaći način da zaustave nepotrebno odlivanje novca. Kod nekih se otvara potpuno novi profesionalni pravac, dok će pojedini morati veoma pažljivo da odvoje dobru priliku od ponude koja samo tako izgleda.

Posebno zanimljiv period otvara se za Lava, Devicu, Strelca i Vodoliju, ali nijedan znak neće ostati potpuno po strani.

Ovan – novac koji dijelite sa drugima dolazi pod lupu

Za Ovna druga polovina septembra nije toliko priča o tome koliko novca ulazi na račun koliko o tome šta se događa sa novcem koji nije samo njegov.

Krediti, dugovanja, rate, porezi, zajednički račun, partnerova zarada, osiguranje, nasljedstvo ili neka druga finansijska obaveza mogu zahtijevati više pažnje.

Venera ulazi u oblast vašeg horoskopa povezanu upravo sa zajedničkim resursima, pa može postati lakše da pronađete rješenje za nešto što vas finansijski opterećuje.

To može biti refinansiranje, dogovor sa partnerom, zatvaranje duga ili jednostavno ozbiljan razgovor o tome ko šta plaća.

Ali postoji i druga strana.

Škorpija ne voli površne odgovore, pa ćete možda prvi put morati iskreno da pogledate koliko vas košta nešto što dugo ignorišete.

Mlad Mjesec u Devici istovremeno pokreće posao i svakodnevnu rutinu. Ako želite više novca, pitanje nije samo gde ćete ga pronaći, već šta u načinu na koji radite morate da promenite da biste mogli više da zaradite.

Finansijska šansa: Sređivanje dugovanja, zajedničkih finansija ili uslova postojećeg finansijskog aranžmana.

Lav – jedan od najjačih finansijskih perioda mjeseca

Lavovi, obratite pažnju.

Mlad Mjesec u Devici događa se u vašem prirodnom finansijskom sektoru i otvara novi ciklus vezan za ličnu zaradu, cijenu rada, budžet i osjećaj sopstvene vrijednosti.

Istovremeno se Jupiter nalazi u Lavu.

To je kombinacija koja u astrološkom tumačenju može da poveća ambiciju, samopouzdanje i spremnost da tražite više.

Nekome će se otvoriti mogućnost za povećanje plate.

Neko može podići cijenu svog rada.

Neko će dobiti dodatni projekat.

A neko će konačno shvatiti da problem nije u tome što ne zarađuje dovoljno, već što troši bez ikakvog sistema.

Jupiter umije da proširi ono što dotakne, ali to važi i za troškove.

Zato je ovo potencijalno odličan finansijski period pod jednim uslovom – da veći optimizam ne pretvorite u veće račune.

Finansijska šansa: Pregovori o zaradi, dodatni prihod, novi posao ili povećanje cene usluge.

Najveća greška: Trošenje budućeg novca pre nego što ga zaista zaradite.

Pitanje do kraja septembra: Koliko zaista vredi ono što nudim?

Djevica – novi ciklus počinje od vas

Mlad Mjesec događa se u vašem znaku.

Zbog toga vaš finansijski horoskop ne može da se odvoji od mnogo većeg pitanja – šta želite da napravite od narednog perioda svog života?

Posao koji više ne odgovara vašim ambicijama može početi ozbiljno da vas žulja.

Projekat koji ste odlagali može postati važniji.

Možete promijeniti način na koji predstavljate svoj rad, pregovarate ili tražite prilike.

A Merkur, vaš vladar, prelazi upravo u vaše polje novca.

To je jedan od najzanimljivijih detalja ovog perioda.

Novac dolazi kroz razgovor

Pregovor o plati. Novi klijent. Ponuda. Ugovor. Prodaja. Dogovor.

Nemojte očekivati da će druga strana sama znati koliko želite, prenosi Ona.

Izgovorite broj

Finansijska šansa: Pregovori, ugovori, prodaja i promena uslova rada.

Najveća greška: Potcenjivanje sopstvene vrednosti iz straha da ćete tražiti previše.

Pitanje do kraja septembra: Šta bih tražio da se ne plašim odgovora “ne”?