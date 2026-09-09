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Pasoši su vam se oprali u mašini? Evo da li možete preći granicu

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09.09.2026 17:15

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Пасоши су вам се опрали у машини? Ево да ли можете прећи границу
Foto: ATV

Oba pasoša slučajno su oprana u veš-mašini. Na jednom nedostaju dva slova u prezimenu, dok je na drugom izbrisan datum rođenja.

Prema Zakonu o putnim ispravama Bosne i Hercegovine, pasoš je javna isprava kojom se dokazuju identitet i državljanstvo njegovog nosioca. Ako su prezime, datum rođenja ili drugi lični podaci izbrisani ili nečitljivi, pasoš više ne može pouzdano služiti svojoj osnovnoj namjeni.

Zakon predviđa mogućnost zamjene oštećene putne isprave. Prilikom podnošenja zahtjeva za novi pasoš potrebno je priložiti postojeći dokument koji zbog oštećenja više ne može služiti svojoj namjeni. Nadležni organ zatim provodi postupak izdavanja nove putne isprave

Za ulazak u zemlje Evropske unije i šengenskog prostora državljanin Bosne i Hercegovine mora imati važeću putnu ispravu koja omogućava pouzdanu provjeru identiteta. Činjenica da elektronski čip možda još radi ne znači da je pasoš prihvatljiv ako su odštampani podaci izbrisani, izmijenjeni ili nečitljivi.

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U opisana dva slučaja ne radi se o beznačajnom oštećenju korica ili stranice. Nedostatak slova u prezimenu i izbrisan datum rođenja predstavljaju oštećenje osnovnih identifikacionih podataka. S takvim pasošima ne treba pokušavati prelazak granice, već prije putovanja podnijeti zahtjev za njihovu zamjenu.

Ako se državljanin BiH nalazi u inostranstvu, a pasoš mu je oštećen, diplomatsko-konzularno predstavništvo Bosne i Hercegovine može mu, u skladu sa zakonom, izdati novi pasoš ili putni list za povratak u BiH.

Zakon takođe propisuje novčanu kaznu od 100 do 400 KM za osobu koja pređe ili pokuša preći granicu Bosne i Hercegovine s nevažećom putnom ispravom. Zakon o putnim ispravama Bosne i Hercegovine jasno uređuje zamjenu dokumenta koji zbog oštećenja više ne može služiti svojoj namjeni, prenosi GPMaljevac.

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Tagovi :

Bosna i Hercegovina

pasoš

Kontrola na granicama

veš mašina

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