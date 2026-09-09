Olujno nevrijeme paralisalo Banjaluku: Snažan vjetar i grmljavina zatekli građane

Ogromno nevrijeme praćeno jakim udarima groma i razornim vjetrom pogodilo je Banjaluku u poslijepodnevnim časovima.

Mračni, sivi oblaci za nekoliko minuta nadvili su se nad gradom, nakon čega je uslijedio jak pljusak praćen olujnim vjetrom.

Kako je ranije i najavljeno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, nevrijeme je stiglo brzo, a česti i jaki udari groma zatekli su brojne pješake koji su se zatekli na ulicama, primoravši ih da brže-bolje potraže zaklon.

Zamračeno nebo i obilne padavine momentalno su stvorile probleme na gradskim saobraćajnicama. Saobraćaj se u svim dijelovima grada odvija izuzetno usporeno, a na pojedinim raskrsnicama već su se stvorile veće gužve.

Zbog klizavvih kolovoza smanjene vidljivosti, nadležne službe apeluju na sve vozače da maksimalno prilagode brzinu uslovima na putu i voze sa povećanim oprezom.