Protivgradna preventiva Srpske zasula gradonosne oblake: Ispaljeno više od 80 raketa

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Od 14 do 15.30 časova na području Republike Srpske ispaljene su 82 protivgradne rakete.
Rakete su ispaljene na području Oštre Luke, Krupe, Kostajnice i Novog Grada.
Društvo
Olujno nevrijeme paralisalo Banjaluku: Snažan vjetar i grmljavina zatekli građane
"Nevrijeme će preći u više talasa preko cijele Republike Srpske, raketa ima dovoljno, šteta za sada nema", ističe direktor "Protivgradne preventive Republike Srpske" Tihomir Dejanović.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
2 h0
Društvo
2 h1
Društvo
4 h0
Društvo
8 h0
Najnovije
Najčitanije
18
11
18
10
17
50
17
46
17
40
Trenutno na programu