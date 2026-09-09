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Protivgradna preventiva Srpske zasula gradonosne oblake: Ispaljeno više od 80 raketa

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09.09.2026 16:25

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Противградна превентива Српске засула градоносне облаке: Испаљено више од 80 ракета
Foto: ATV

Od 14 do 15.30 časova na području Republike Srpske ispaljene su 82 protivgradne rakete.

Rakete su ispaljene na području Oštre Luke, Krupe, Kostajnice i Novog Grada.

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"Nevrijeme će preći u više talasa preko cijele Republike Srpske, raketa ima dovoljno, šteta za sada nema", ističe direktor "Protivgradne preventive Republike Srpske" Tihomir Dejanović.

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protivgradne rakete

Protivgradna preventiva RS

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