Protivgradna preventiva Srpske zasula gradonosne oblake: Ispaljeno više od 80 raketa

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Foto: ATV

Od 14 do 15.30 časova na području Republike Srpske ispaljene su 82 protivgradne rakete.

Rakete su ispaljene na području Oštre Luke, Krupe, Kostajnice i Novog Grada. Društvo Olujno nevrijeme paralisalo Banjaluku: Snažan vjetar i grmljavina zatekli građane "Nevrijeme će preći u više talasa preko cijele Republike Srpske, raketa ima dovoljno, šteta za sada nema", ističe direktor "Protivgradne preventive Republike Srpske" Tihomir Dejanović.

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