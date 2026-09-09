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Sastanak Minića, Cvijanovićeve i Gajića uoči polaganja kamena temeljca za novi vrtić

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09.09.2026 17:25

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Премијер Републике Српске Саво Минић и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састали су се данас у Угљевику са начелником општине Драганом Гајићем уочи полагања камена темељца за нови вртић чији су изградњу са 4,5 милиона КМ подржао Кабинет предсједника Републике.
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastali su se danas u Ugljeviku sa načelnikom opštine Draganom Gajićem uoči polaganja kamena temeljca za novi vrtić čiji su izgradnju sa 4,5 miliona KM podržao Kabinet predsjednika Republike.

Vrtić "Duško Radović" u Ugljeviku za sada ima samo jedan objekat u kojem boravi 170 d‌jece i listu čekanja sa više od 200 mališana, a novi objekat obezbijediće dodatnih 250 mjesta.

Gajić je po dolasku na mjesto načelnika opštine isticao opred‌jeljenje lokalne vlasti za saradnju sa institucijama Republike Srpske i zajednički fokus na porodicu i d‌jecu.

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Željka Cvijanović

Savo Minić

Ugljevik

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