Sastanak Minića, Cvijanovićeve i Gajića uoči polaganja kamena temeljca za novi vrtić

Premijer Republike Srpske Savo Minić i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastali su se danas u Ugljeviku sa načelnikom opštine Draganom Gajićem uoči polaganja kamena temeljca za novi vrtić čiji su izgradnju sa 4,5 miliona KM podržao Kabinet predsjednika Republike.

Vrtić "Duško Radović" u Ugljeviku za sada ima samo jedan objekat u kojem boravi 170 d‌jece i listu čekanja sa više od 200 mališana, a novi objekat obezbijediće dodatnih 250 mjesta.

Gajić je po dolasku na mjesto načelnika opštine isticao opred‌jeljenje lokalne vlasti za saradnju sa institucijama Republike Srpske i zajednički fokus na porodicu i d‌jecu.