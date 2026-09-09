Helez podnio prijave protiv 37 pripadnika OS BiH zbog generala Mladića

Autor:ATV redakcija
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Ministar odbrane BiH Zukan Helez objavio je da je podnio prijave protiv 37 pripadnika Oružanih snaga BiH zbog aktivnosti kojima su, kako je naveo, veličali generala Ratka Mladića.
Od ukupno 37 prijava, 10 je kvalifikovano kao krivične prijave i, zajedno sa prikupljenim dokazima, proslijeđeno Tužilaštvu BiH na dalje postupanje.
Republika Srpska
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